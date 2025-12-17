Vengrija vetavo ES pareiškimą dėl plėtros

Kaip pranešė vokiečių transliuotojas DW, apie tai Briuselyje vykusios konsultacijos užkulisiuose pasakė Danijos Europos reikalų ministrė Marie Bjerre.
Pasak M. Bjerre, Vengrijos vyriausybė pareiškė, kad nepritars teigiamam Ukrainos pokyčių vertinimui. Tuo pačiu metu ministrė pridūrė, kad šio vertinimo elemento negalima atmesti, nes visos kitos ES valstybės narės jį remia.
Ji sakė, kad 26 šalys narės rodo tvirtą paramą Ukrainai ir kad Ukraina vykdo savo įsipareigojimus.
M. Bjerre pažymėjo, kad formuluotė dėl Ukrainos yra „sąžininga ir teisinga“.
Vengrijos veto reiškia, kad Ukraina dar negali pradėti oficialių derybų dėl narystės ES. Tuo pačiu metu M. Bjerre pabrėžė, kad stojimo procesas juda į priekį, nes darbas vyksta neoficialiai, ir pažymėjo, kad Ukraina gauna nurodymus, kaip įgyvendinti reformas, ką tiksliai reikia padaryti ir ko dauguma valstybių narių nori, kad šalis pasiektų.
Ji pavadino stojimo procesą „labai gyvybingu“ ir išreiškė įsitikinimą, kad Ukraina galėtų labai greitai pasiekti pažangą, jeigu tik Vengrija atšauktų savo veto.
Danija iki šio pusmečio pabaigos pirmininkauja ES.
Kaip pranešta, Vengrija, remdamasi vienbalsiškumo principu priimant sprendimus dėl ES plėtros, blokuoja derybų dėl Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą pradžią.
Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio teigimu, bandydamas blokuoti Ukrainos integraciją į Europą, Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas padeda Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui.
Lapkričio 4 d. Europos Komisija priėmė metinį plėtros paketą, kuriame pateikiamas išsamus Ukrainos ir kitų „plėtros partnerių“ per pastaruosius 12 mėnesių pasiektos pažangos vertinimas. Šių metų pakete patvirtinama, kad plėtros tempas yra vienas iš ES prioritetų ir kad naujų valstybių narių stojimas tampa vis labiau pasiekiamas.
Pasak V. Zelenskio, Ukraina užtikrintai žengia narystės ES link.
