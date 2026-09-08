Vieną iš Charkivo bokso klubų netikėtai aplankė Angelina Jolie

Kino žvaigždė, kuri anksčiau ėjo Jungtinių Tautų specialiosios pasiuntinės pabėgėlių reikalams pareigas, nuo tada, kai 2022 m. Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, šią karo nuniokotą šalį aplankė mažiausiai du kartus.
Ukrainos bokso federacijos paskelbtoje nuotraukoje matyti A. Jolie ir jos sūnus Knoxas, pozuojantys bokso salėje.
„Garsi aktorė Angelina Jolie apsilankė Charkivo bokso klube „Spadkojemec“, – platformoje „Instagram“ rašė bokso federacija.
„Jos sūnus Knoxas kartu su Ukrainos gynėjais klube surengė muay thai treniruotę“, – pridūrė šaltinis.
Charkivas – antras pagal dydį Ukrainos miestas – įsikūręs netoli sienos su Rusija, kurios pajėgos nuo 2022 m. pradžios, kai prasidėjo invazija, nuolat apšaudo miestą artilerijos ugnimi.
Be to, miestą kasdien puola rusų dronai ir raketos.
Klubo „Spadkojemec“ savininkas Pavlo Čyško sakė, kad, gavęs užsakymą dėl sporto salės rezervacijos sekmadieniui, „net neįsivaizdavo“, jog susitiks su A. Jolie.
„Visiems, kurie manęs klausė – tai ne pokštas, ne dirbtinis intelektas. Viskas įvyko visiškai atsitiktinai: mūsų didžiam džiaugsmui, į mūsų sporto salę užsuko Angelina Jolie“, – vaizdo įraše, paskelbtame platformoje „Instagram“, pasakojo sakė P. Čyško.
„Ji mus pagyrė, pasakė, kad jai patinka mūsų sporto salė, o mes jai padėkojome. Ji paklausė mano sūnaus, kiek laiko jis jau sportuoja“, – pasakojo P. Čyško.
„Va čia tai klasė. O jos sūnus – lygiai toks pat. Jis visiems paspaudė ranką... Buvo tikrai kieta!“, – pridūrė jis.
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