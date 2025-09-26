Vienos delegacijos masiškai boikotavo Netanyahu kalbą JT, kitos jį sveikino

„Tie, kas skleidžia skandalingus genocido šmeižtus apie Izraelį, nėra geresni už tuos, kurie viduramžiais skleidė skandalingus šmeižtus apie žydus“, – sakė B. Netanyahu.
B. Netanyahu taip pat pareiškė, kad jo šalis „sutriuškino didžiąją dalį“ ginkluotos palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ „teroro mašinos“ ir siekia kuo greičiau užbaigti šį darbą.
Izraeliečių premjeras pasidžiaugė tuo, ką pavadino virtine Izraelio strateginių pergalių per pastaruosius vienus metus, įskaitant smūgius Irano branduoliniams objektams ir kovotojų grupuotės „Hezbollah“ lyderio Hassano Nasrallah nužudymą Libane.
B. Netanyahu penktadienį pasirodžius ant Jungtinių Tautų (JT) pakylos, iš salės masiškai išėjo dalis delegacijų, bet jo šalininkų sveikinimo šūksnių taip pat netrūko.
B. Netanyahu pradėjus savo kalbą, delegatai buvo įspėti laikytis tvarkos.
Izraelio premjeras savo kalboje kategoriškai atmetė palestiniečių valstybingumą ir tiems delegatams, kurie liko salėje, sakė, jog palestiniečių valstybė prilygtų jo šalies savižudybei.
„Izraelis neleis jums kišti mums į gerklę teroristinės valstybės. Nevykdysime valstybės savižudybės todėl, kad jūs neturite drąsos stoti prieš priešišką žiniasklaidą ir antisemitines gaujas, reikalaujančias Izraelio kraujo“, – pareiškė jis.
Jis taip pat neigė kaltinimus dėl genocido Gazos Ruože ir bado kaip karo metodo naudojimo, tvirtindamas, kad Izraelis iš tikrųjų maitina nuniokotos palestiniečių teritorijos gyventojus.
„Tie, kas skleidžia skandalingus genocido šmeižtus apie Izraelį, nėra geresni už tuos, kurie viduramžiais skleidė skandalingus šmeižtus apie žydus“, – sakė B. Netanyahu.
Be to, B. Netanyahu pareiškė, kad jo šalis „sutriuškino didžiąją dalį“ ginkluotos palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ „teroro mašinos“ ir siekia kuo greičiau užbaigti šį darbą.
(be temos)