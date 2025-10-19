Vokietija atšaukė ambasadorių Sakartvele dėl priešiškumo ES atžvilgiu kurstymo

„Sakartvelo vadovybė mėnesius kurstė priešiškumą ES, Vokietijos ir asmeniškai Vokietijos ambasadoriaus atžvilgiu“, – sakoma Vokietijos užsienio reikalų ministerijos pranešime platformoje „X“.
„Todėl užsienio reikalų ministras nusprendė atšaukti ambasadorių Fischerį konsultacijoms it tolesnių veiksmų aptarimui“, – pridūrė ministerija.
Vokietijos ambasadorius Peteris Fischeris sulaukė Sakartvelo politikų, įskaitant ministrą pirmininką Iraklį Kobachidzę, kritikos. Šis rugsėjo mėnesį apkaltino P. Fischerį kišimusi į Sakartvelo reikalus ir viešai užsiminė apie galimybę jį išsiųsti iš šalies.
P. Fischeris buvo apkaltintas kišimusi į Sakartvelo politiką po to, kai dalyvavo opozicijos atstovų teismo posėdžiuose ir užsipuolė šalies vyriausybę bei kai kurias žiniasklaidos priemones dėl, jo teigimu, netinkamų užuominų į tamsią nacistinę Vokietijos praeitį.
„Vokietija prieštarauja su nacistine Vokietija susijusių terminų ir palyginimų vartojimui, nes jie yra istoriškai, politiškai ir morališkai neteisingi, žemina [nacizmo] aukas ir kelia klaidingas interpretacijas“, – teigė jis neseniai paskelbtame pranešime platformoje „X“.
Šis įrašas pasirodė po to, kai I. Kobachidzė Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) pareiškimą pavadino „gebelsiška propaganda“.
ESBO pareiškime teigiama, kad Sakartvele „sparčiai blogėja demokratinė ir žmogaus teisių aplinka“.
Nuo 2012 m. valdžioje esanti I. Kobachidzės partija „Sakartvelo svajonė“ sulaukė kaltinimų dėl demokratijos žlugdymo, artėjimo link Rusijos ir šalies konstitucijoje įtvirtinto Sakartvelo siekio tapti ES nare žlugdymo.
„Sakartvelo svajonė“ atmeta kaltinimus ir teigia, kad ji saugo stabilumą keturių milijonų gyventojų šalyje, o Vakarų „giluminė valstybė“, padedama opozicinių partijų, esą siekia įtraukti šalį į karą Ukrainoje.
Briuselis iš esmės įšaldė šalies kandidatės į ES stojimo paraišką praėjusiais metais po ginčytino balsavimo parlamente.
Tbilisis kol kas nereagavo į Vokietijos ambasadoriaus atšaukimą.
Naujausi komentarai