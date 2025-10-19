Vokietija atšaukė ambasadorių iš Sakartvelo dėl prieš ES nukreiptos agitacijos

„Sakartvelo vadovybė kelis mėnesius agitavo prieš ES, Vokietiją ir asmeniškai prieš Vokietijos ambasadorių“, – sakoma Vokietijos užsienio reikalų ministerijos pranešime socialiniame tinkle „X“.
„Todėl užsienio reikalų ministras nusprendė atšaukti ambasadorių (Peterį) Fischerį konsultacijoms, kad būtų aptarti tolesni veiksmai“, – pridūrė ji.
Vokietijos ambasadorius Peteris Fischeris (Pėteris Fišeris) sulaukė Sakartvelo politikų, įskaitant ministrą pirmininką Iraklijų Kobachidzę, kuris rugsėjį apkaltino P. Fischerį kišimusi į Gruzijos reikalus ir viešai užsiminė apie galimybę jį išsiųsti, kritikos.
P. Fischeris buvo apkaltintas kišimusi į Gruzijos politiką po to, kai dalyvavo opozicijos atstovų teismo posėdžiuose, ir užsipuolė Sakartvelo vyriausybę bei kai kurias žiniasklaidos priemones dėl, jo teigimu, netinkamų nuorodų į tamsią nacistinę Vokietijos praeitį.
„Vokietija prieštarauja su nacistine Vokietija susijusių terminų ir palyginimų vartojimui, kurie yra istoriškai, politiškai ir moraliai neteisingi, nes žemina aukas ir kelia klaidingas implikacijas“, – teigė jis neseniai paskelbtame pranešime „X“.
Šis įrašas pasirodė po to, kai I. Kobachidzė Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) pareiškimą pavadino „Gobbelso propaganda“, turėdamas omenyje nacistinės Vokietijos propagandos vadovą.
ESBO pareiškime teigiama, kad Sakartvle „sparčiai blogėja demokratinė ir žmogaus teisių aplinka“.
Nuo 2012 metų valdžioje. esanti IKobachidzės partija „Sakartvelo svajonė“ sulaukė kaltinimų dėl demokratijos nuosmukio, polinkio į Rusiją ir šalies konstitucijoje įtvirtinto Sakartvelo siekio tapti ES nare žlugdymo.
Partija atmeta kaltinimus ir teigia, kad ji saugo „stabilumą“ keturių milijonų gyventojų šalyje, o Vakarų „gilioji valstybė“, padedama opozicinių partijų, siekia įtraukti šalį į karą Ukrainoje.
Pernai po ginčytino balsavimo parlamente Briuselis faktiškai įšaldė šalies kandidatės į ES stojimo paraišką.
Tbilisis kol kas nesureagavo į Berlyno ambasadoriaus atšaukimą.
