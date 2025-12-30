 Apiplėšta Vokietijos banko saugykla: plėšikai panaudojo didelį grąžtą

2025-12-30 17:17
BNS inf.

Plėšikai, panaudoję didelį grąžtą, įsilaužė į Vokietijos banko saugyklą ir pavogė grynųjų pinigų bei vertybių, kurių vertė siekia apie 30 mln. eurų, antradienį pranešė policija.

Apiplėšta Vokietijos banko saugykla: plėšikai panaudojo didelį grąžtą / Scanpix nuotr.

Vokietijos vakaruose esančiame Gelzenkirchene įvykdyto apiplėšimo metu vagys išlaužė daugiau nei 3 tūkst. seifų su pinigais, auksu ir juvelyriniais dirbiniais, nurodė pareigūnai, pridūrę, kad įtariamieji vis dar ieškomi.

