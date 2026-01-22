Slaugytojas Vokietijoje galėjo nužudyti daugiau kaip 100 žmonių

Toks yra „įtariamų atvejų“ skaičius, sakė Acheno vyriausioji prokurorė Katja Schlenkermann Pitts. Apie tai pranešė kelios žiniasklaidos priemonės.
Buvęs slaugytojas 2025 m. lapkritį dėl dešimties nužudymų ir 27 bandymų nužudyti buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Procese buvo konstatuotas ypatingas jo kaltės sunkumas – tai reškia, kad išėjimas į laisvę po 15 metų praktiškai neįmanomas.
Teismo teigimu, vyras per naktines pamainas vienoje klinikoje Viurzelene sunkiai sergantiems žmonėms savavališkai skirdavo per dideles raminamųjų dozes – kartais su skausmą malšinančiais vaistais, o kartais net po kelis kartus. Tai esą lėmė jo paties vidinis disbalansas ir jo paties įsivaizdavimas apie tvarką. Slaugytojas kaltinimus procese neigė. Jis tikino nedavęs medikamentų su tikslu sutrumpinti gyvenimą.
Nusikaltimai, nagrinėti šiame procese, buvo įvykdyti nuo 2023 m. gruodžio iki 2024 m. gegužės. Nauji įtarimai susiję su ankstesniu laikotarpiu. Vokietis jau nuo 2020 m. dirbo Viurzeleno klinikoje.
Tiriant naujus įtarimus, jau atliktos 27 ekshumacijos. Numatyta dar 30.
Panašūs nusikaltimai vis sukelia siaubą. Iki šiol didžiausia nužudymų serija Vokietijos pokario istorijoje susijusi su buvusiu slaugytoju Nielsu Högeliu. Jam 2019 m. dėl 85 nužudymu buvo skirta kalėjimo iki gyvos galvos bausmė.
