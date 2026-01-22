Vokietijoje aptiktas viduramžių masinis kapas su maro aukomis

Straipsnyje teigiama, kad nuo 1346 iki 1353 metų Juodosios mirties pandemija sunaikino beveik pusę kai kurių žemyno regionų gyventojų. Istoriniai šaltiniai rodo, kad vien netoli Erfurto didelėse duobėse buvo palaidota apie 12 tūkst. žmonių, tačiau tiksli šių palaidojimų vieta šimtmečius liko nežinoma.
Dabar tarpdisciplininė tyrėjų komanda išanalizavo viduramžių rašytinius šaltinius, žemės naudojimo duomenis ir nuosėdų kernus. Tai leido nustatyti požeminę struktūrą, atitinkančią XIV amžiaus kronikose aprašytas vadinamąsias „maro duobes“.
„Mūsų rezultatai įtikinamai rodo, kad radome vieną iš Erfurto kronikose aprašytų masinių maro aukų kapų“, – teigė Leipcigo universiteto geografas Michaelas Heinas.
Tačiau jis pabrėžė, kad galutinis patvirtinimas įmanomas tik atlikus plataus masto archeologinius kasinėjimus.
Tyrimas atskleidė, kad požeminė struktūra yra netoli apleisto viduramžių Neusäss kaimo. Preliminarūs kasinėjimai atskleidė žmonių palaikų fragmentus, aiškiai datuojamus XIV amžiumi.
Pasak tyrimo bendraautorės Ulrike Werbahn iš Helmholtz aplinkos tyrimų centro, pagrindinis tyrimo išskirtinumas tas, kad laidojimo vieta buvo aptikta ne atsitiktinai, o kryptingai derinant istorinius ir gamtos mokslų metodus.
Mokslininkai mano, kad masinis kapas buvo įrengtas sausesnėje juodžemio zonoje palei Geros upės slėnį. Viduramžiais laidojimams paprastai buvo vengiama drėgnų, užliejamų dirvožemių, nes tokiomis sąlygomis irimo procesai buvo lėtesni.
Tai atitinka tuo metu paplitusią miazmatinę teoriją, pagal kurią ligas sukeldavo „blogas oras“ ir garai, kylantys iš suirusių organinių likučių.
Kodėl šis radinys svarbus?
Patvirtinti ir tiksliai datuoti Juodosios mirties aukų masiniai kapai Europoje yra itin reti – šiuo metu žinoma mažiau nei dešimt tokių vietų. Tolesni tyrimai galėtų padėti geriau suprasti maro sukėlėjo Yersinia pestis evoliuciją, itin didelio mirtingumo XIV amžiuje priežastis ir tai, kaip visuomenės reagavo į didelio masto epidemijas.
