Vokietija: Europoje vyksta ginklavimosi dronais lenktynės

Kol ministras kalbėjo parlamente, Vokietijos ginkluotosios pajėgos šiauriniame Hamburgo uostamiestyje pradėjo trijų dienų pratybas, pavadintas „Red Storm Bravo“, skirtas imituoti NATO karių judėjimą konflikto šalyje atveju.
Vokietija, tvirtai remianti Ukrainą jos kovoje su Rusijos invazija, pastaraisiais mėnesiais pastebėjo padažnėjusius neatpažintų dronų skrydžius virš karinių bazių ir ypatingos svarbos infrastruktūros.
A. Dobrindtas, paminėdamas hibridines grėsmes ir Rusijos agresiją, teigė, kad Vokietija stiprina savo „operacinius pajėgumus, kurdama dronų gynybos sistemas“.
„Mes dalyvaujame ginklavimosi lenktynėse tarp dronų keliamos grėsmės ir priemonių su jais kovoti“, – sakė jis, paminėdamas neseniai Lenkijoje, Rumunijoje, Danijoje ir Norvegijoje įvykusius incidentus.
A. Dobrindtas teigė, kad Vokietija padidins investicijas ir pakeis savo aviacijos saugos taisykles, kad galėtų geriau „aptikti, gintis ir perimti“ bepiločius.
Berlynas kaltina Rusiją sabotažo, šnipinėjimo, stebėjimo ir destabilizavimo operacijų vykdymu.
Tačiau Vokietijos institucijos iki šiol nenorėjo numušinėti dronų, bijodama, kad nuolaužos gali sukelti aukų.
Dronų naudojimas karo metu yra pagrindinis Ukrainos konflikto bruožas, o NATO šalys, besiribojančios su Rusija, tikisi sukurti „dronų gynybos sieną“ – technologinių ir karinių sprendimų tinklą, skirtą kovoti su šiomis oro grėsmėmis.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas, pradėjęs eiti pareigas gegužę, paskelbė ambicingus planus stiprinti ginkluotąsias pajėgas, motyvuodamas Rusijos keliama grėsme.
Karinėse pratybose Hamburge dalyvaus apie 500 karių, taip pat policininkai, ugniagesiai ir kitos gelbėjimo tarnybos, o per miestą važiuos šarvuočių kolona.
„Išgalvotame pratybų „Red Storm Bravo“ scenarijuje kalbame apie besieskaluojantį konfliktą Baltijos regione“, – sakė Vokietijos kariuomenės atstovė spaudai.
„Siekiant veiksmingo atgrasymo, kariai ir personalas bus dislokuoti Hamburge“, – pridūrė ji.
Vietos žiniasklaida pranešė, kad pratybose, vykstant atokiau nuo visuomenės, uosto rajone bus imituojamas „masinių aukų incidentas“.
Penktadienį prie Hamburgo rotušės ir šeštadienį netoli centrinės geležinkelio stoties numatomi kairiųjų grupių organizuojami protestai su šūkiu „Jokių pratybų Hamburge“.
