Vokietija nori surengti Gazos Ruožo atstatymo konferenciją

Izraeliui ir palestiniečių kovotojų grupuotei „Hamas“ artėjant prie karo veiksmų Gazos Ruože pabaigos, Vokietija nori kartu su Egiptu surengti tarptautinę konferenciją dėl šios palestiniečių teritorijos atstatymo, penktadienį pareiškė kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas).
Pagrindinis šios konferencijos tikslas „turėtų būti spręsti neatidėliotinus klausimus, pavyzdžiui, vandens ir energijos tiekimo bei medicininės priežiūros atkūrimą“, – pareiškė F. Merzas.
Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) biuras anksčiau penktadienį pranešė, kad vyriausybė patvirtino susitarimo su islamistų grupuote „Hamas“ dėl įkaitų išlaisvinimo pagrindus.
F. Merzas sakė, kad susitarimas turi būti „greitai įgyvendintas“ ir kad „įkaitai, įskaitant Vokietijos piliečius, pagaliau turi grįžti pas savo šeimas“.
„Humanitarinė pagalba turi greitai pasiekti Gazos Ruožo gyventojus“, – pridūrė jis.
Gazos Ruože vis dar laikomi 47 įkaitai, iš kurių 25, kaip teigia Izraelio kariuomenė, yra mirę.
F. Merzas taip pat pareiškė, kad Vokietija skirs papildomą 29 mln. eurų vertės humanitarinę pagalbą ir padės „paremti išlaisvintų įkaitų medicininę ir psichologinę priežiūrą“.
(be temos)