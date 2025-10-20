Friedrichas Merzas žada kovoti su kylančia kraštutinių dešiniųjų partija AfD

AfD vasarį įvykusiuose visuotiniuose rinkimuose surinko rekordinius 20,8 proc. balsų ir jos reitingai kyla toliau – daugelio apklausų duomenimis, šiuo metu ji yra populiariausia partija.
F. Merzas teigė, kad AfD bus pagrindinė jo konservatyvaus CDU/CSU aljanso oponentė 2026 metais vyksiančiuose Saksonijos-Anhalto, Meklenburgo-Vakarų Pomeranijos, Badeno-Viurtembergo, Reino krašto-Pfalco ir Berlyno žemių rinkimuose.
„Dabar mes taip pat labai aiškiai ir konkrečiai išreikšime savo poziciją dėl AfD programos turinio ir labai aiškiai bei konkrečiai atsiribosime nuo jų“, – sakė jis po partijos konferencijos Berlyne.
Šiuo metu prognozuojama, kad AfD laimėtų aiškia persvara dviejose buvusios Rytų Vokietijos žemėse – Saksonijoje-Anhalte ir Meklenburge-Vakarų Pomeranijoje.
Dėl to kai kurie regioniniai CDU pareigūnai paragino partiją nebeprieštarauti politinių aljansų su kraštutiniais dešiniaisiais sudarymui.
Tačiau F. Merzas tvirtino, kad jo partija nebendradarbiaus su AfD, kurios kai kurias atšakas Vokietijos žvalgybos tarnybos paskelbė ekstremistinėmis.
„Ši partija paskelbė ketinanti sunaikinti CDU. Ji nori kitokios šalies“, – teigė F. Merzas.
„Mus skiria ne tik detalės. Nuo AfD mus skiria esminiai klausimai ir esminiai politiniai įsitikinimai“, – pridūrė jis.
Kalbėdamas apie kraštutinių dešiniųjų bendradarbiavimo pasiūlymus, F. Merzas sakė, kad „ranka, kurią AfD nuolat tiesia, iš tikrųjų yra ranka, norinti mus sunaikinti“.
AfD pernai tapo pirmąja kraštutinių dešiniųjų partija, laimėjusia regioninius rinkimus Vokietijoje nuo nacių laikų – tai įvyko rytinėje Tiuringijos žemėje.
Sekmadienį laikraščio „Bild“ atlikta apklausa parodė, kad už AfD ketina balsuoti 27 proc. apklaustųjų, o už F. Merzo CDU/CSU – 25 procentai.
Pagrindinės Vokietijos politinės partijos jau seniai taiko „ugniasienę“ prieš bendradarbiavimą su AfD.
