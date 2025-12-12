 Vokietija: Volodymyras Zelenskis pirmadienį Berlyne susitiks su Europos lyderiais

Vokietija: Volodymyras Zelenskis pirmadienį Berlyne susitiks su Europos lyderiais (Papildyta)

2025-12-12 18:44
BNS inf.

 Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį vyks į Berlyną, kur susitiks su Europos lyderiais, taip pat su Europos Sąjungos (ES) ir NATO vadovais, pranešė Vokietijos vyriausybės atstovas spaudai Stefanas Kornelius (Štefanas Kornelijus).

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / Scanpix nuotr.

V. Zelenskis dalyvaus Vokietijos ir Ukrainos verslo forume ir su kancleriu Friedrichu Merzu (Frydrichu Mercu) aptars „derybų dėl taikos Ukrainoje padėtį“, sakė atstovas.

„Vakare prie derybų prisijungs daug Europos valstybių ir vyriausybių vadovų, taip pat ES ir NATO vadovai“, – pridūrė jis.

Jungtinės Karalystės (JK) vyriausybės pareigūnas pranešė, kad derybose Berlyne dalyvaus ir JK ministras pirmininkas Keiras Starmeris (Kiras Starmeris).

Šis susitikimas rengiamas tęsiantis intensyvioms diplomatinėms pastangoms, susijusioms su konflikto Ukrainoje užbaigimo planu, kurį praėjusį mėnesį pasiūlė JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas).

Ukrainos pareigūnai trečiadienį pranešė, kad Vašingtonui nusiuntė atnaujintą plano versiją, paremtą pradiniu D. Trumpo 28 punktų pasiūlymu.

