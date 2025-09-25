Vokietijos bendrovė „Bosch“ atleis kelioliką tūkstančių darbuotojų

Visos naikinamos darbo vietos yra Vokietijoje, jos sudaro apie 10 proc. visos „Bosch“ darbo jėgos šalyje ir 3 proc. jos darbuotojų visame pasaulyje.
„Bosch“ teigė, kad darbuotojų atleidimas padės sutaupyti 2,5 mlrd. eurų per metus grupės automobilių pramonės padalinyje, kuris patiria įnirtingą kainų karą su Kinija kartu su menka paklausa Europoje.
„Mūsų gaminių paklausa reikšmingai persikelia į regionus už Europos ribų, – sakė „Bosch“ pramonės santykių vadovas Stefanas Groschas. – Turime orientuotis į tai, kur yra mūsų rinkos ir klientai.“
Naujausi komentarai