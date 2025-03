Vokietijos parlamentarai patvirtino didžiulį išlaidų gynybai ir infrastruktūrai paketą

Žemųjų parlamento rūmų deputatai 513 balsais prieš 207 nubalsavo už šimtų milijardų eurų vertės planą, pramintą fiskaline „bazuka“, dėl kurios reikėjo sušvelninti konstitucijoje įtvirtintą skolos stabdį.

Prieš balsavimą F. Merzas pareiškė, kad didelis išlaidų gynybai padidinimas yra būtinas dėl Rusijos prezidento Vladimiro Putino „agresijos karo prieš Europą“.

„Tai karas prieš Europą, o ne tik karas prieš Ukrainos teritorinį vientisumą“, – sakė F. Merzas parlamentui.

Europa šiandien susiduria su agresyvia Rusija ir nenuspėjamomis Jungtinėmis Valstijomis, pabrėžė F. Merzas, kurio vadovaujamas konservatyvus blokas CDU/CSU praėjusį mėnesį laimėjo visuotinius rinkimus.

Pagal F. Merzo planą, išlaidoms gynybai nebūtų taikoma konstitucinė nuostata, kad valstybės skola negali viršyti 1 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), be to, turėtų būti įkurtas 500 mlrd. eurų specialus fondas investicijoms į infrastruktūrą per 12 metų.

F. Merzas teigė, kad planuojamas išlaidų ginkluotosioms pajėgoms padidinimas, kuris artimiausiais metais turėtų siekti šimtus milijardų eurų, yra „ne kas kita, kaip pirmas svarbus žingsnis link naujos Europos gynybos bendrijos“.

Jis sakė parlamentui, kad į šią grupę taip pat bus įtrauktos „šalys, kurios nėra Europos Sąjungos (ES) narės, bet yra labai suinteresuotos prisidėti prie bendros Europos gynybos, pavyzdžiui, (...) Didžioji Britanija ir Norvegija“.

F. Merzas teigė, kad, „kai tik įmanoma“, naujos gynybos sutartys turėtų būti sudaromos su Europos gamintojais.

„Privalome atkurti savo gynybos pajėgumus“, – įstatymų leidėjams sakė jis ir pridūrė, kad tai turėtų būti daroma naudojant „automatizuotas sistemas, nepriklausomą Europos palydovinį stebėjimą, ginkluotus dronus ir daugybę modernių gynybos sistemų“, užsakytų žemyno įmonėms.