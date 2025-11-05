Nuo spalio mėnesio AfD sulaukia kaltinimų, kad naudojasi parlamentinėmis užklausomis rinkti slaptą informaciją apie kritinę infrastruktūrą, saugumo ir karinius reikalus, ypač rytinėje Tiuringijos žemėje.
Įstatymų leidėjas Marcas Henrichmannas iš kanclerio Friedricho Merzo partijos CDU trečiadienį teigė, kad užklausos apėmė ginklų tiekimą Ukrainai, elektrines, dronų gamybą ir kariuomenės bazes.
„Mažų mažiausiai jų gretose yra Rusijai lojali miegančioji kuopelė“, – teigė jis.
„Vladimirui Putinui labai pasisekė, kad Vokietijoje yra AfD“, – sakė parlamentaras.
AfD politikai atmetė kaltinimus kaip piktinančius ir piktavališkus, bet nepagrindė užklausimų būtinybės.
AfD atstovas Markusas Frohnmaieris apkaltino vyriausybę mėginimu atitraukti dėmesį nuo Vokietijos problemų ir ieškant naujų būdų, kaip sugadinti AfD reputaciją.
Per debatus M. Henrichmannas teigė, kad Kremliaus strategijos dokumente M. Frohnmaieris apibūdinamas kaip „visiškai kontroliuojamas“.
Prieš Europos Sąjungą ir imigraciją nusistačiusi AfD per pastaruosius metus smarkiai išpopuliarėjo ir užėmė antrąją vietą per vasario mėnesį vykusius visuotinius rinkimus.
„Dabar, kai „nacių“ korta nebeveikia, CDU nusprendė ateinančius ketverius metus kalbėti tik apie Rusiją ir AfD“, – pareiškė M. Frohnmaieris.
Kitas AfD įstatymų leidėjas Stefanas Keuteris pabrėžė, kad vyriausybė pateikė viešus rašytinius atsakymus į partijos užklausas.
„Nejaugi manote, kad vyriausybė paskelbtų valstybės paslaptis vien todėl, kad jų paprašė AfD? Jokiu būdu“, – sakė jis.
Kitų politinių partijų įstatymų leidėjai taip pat atkreipė dėmesį į Rusijai palankią AfD poziciją ir nepritarimą Vokietijos teikiamai karinei pagalbai Ukrainai.
Centro kairiųjų Socialdemokratų partijos (SPD) narė Sonja Eichwede apkaltino AfD, kad ji parlamente veikia kaip „Rusijos interesų marionetė“.
Naujausi komentarai