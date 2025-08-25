Vokietijos vicekancleris ragina suteikti Ukrainai patikimas saugumo garantijas

„Glaudžiai bendradarbiaudamas su (kancleriu Friedrichu Merzu (Frydrichu Mercu), siekiu pasikeisti idėjomis, kaip Vokietija galėtų geriausiai paremti Ukrainą galimame taikos procese“, – pareiškime teigė socialdemokratų politikas.
L. Klingbeilas, kuris taip pat yra Vokietijos finansų ministras, paragino nutraukti ugnį ir pabrėžė, kad „patikimos saugumo garantijos yra būtinos siekiant užtikrinti ilgalaikę taiką Ukrainoje“.
„Mes glaudžiai bendradarbiaujame tarptautiniu mastu, – sakė jis. – Vokietija vykdys savo įsipareigojimus.“
Susitarimas dėl saugumo garantijų laikomas labai svarbiu siekiant užbaigti daugiau nei trejus metus trunkantį karą, tačiau ši tema yra sudėtinga.
Sekmadienį, minint Ukrainos nepriklausomybės dieną, prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad užsienio kariuomenės buvimas šalyje pasibaigus karui bus svarbus.
Tačiau Rusija ne kartą prieštaravo Vakarų karių dislokavimui Ukrainoje.
Viltys dėl taikos išblėso po to, kai Maskva penktadienį atmetė bet kokią galimybę greitai surengti V. Zelenskio ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimą, nepaisant JAV vadovo Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pastangų tarpininkauti.