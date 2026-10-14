Vokietijos vyriausybė susitarė dėl saldžiųjų gėrimų apmokestinimo

Pasak Finansų ministerijos, šiuo cukraus mokesčiu siekiama surinkti lėšų visuomenės sveikatos apsaugos sistemai ir padėti „apsaugoti sveikatą, ypač vaikų ir paauglių“.
Dalis F. Merzo centro dešiniųjų konservatorių priešinosi šiam mokesčiui, kurį palaikė centro kairieji socialdemokratai (SPD), jaunesnieji vyriausybės partneriai.
Ministrų kabinetas trečiadienį pritarė naujojo mokesčio projektui, dabar jis bus teikiamas parlamentui.
Jei bus patvirtintas, mokestis įsigalios kitų metų liepos 1-ąją.
Mokestis bus taikomas gazuotiems gėrimams, energetiniams gėrimams, limonadams, šaltajai arbatai, saldintoms vaisių sultims ir sulčių koncentratams su pridėtiniu cukrumi, tačiau nebus taikomas nealkoholiniam alui ar vynui, taip pat grynoms vaisių ar daržovių sultims.
Gėrimams, kurių 100 ml yra ne mažiau kaip penki gramai cukraus, bus taikomas 0,26 euro litrui mokestis, o gėrimams, kuriuose cukraus kiekis viršija aštuonis gramus, – didesnis, 0,32 euro tarifas.
Šie tarifai yra mažesni nei tie, kuriuos praėjusią savaitę pasiūlė SPD atstovaujantis vicekancleris Larsas Klingbeilas.
Pirminis L. Klingbeilo pasiūlymas sukėlė dešiniųjų pasipiktinimą, ir pasigirdo grasinimų apskritai sužlugdyti mokesčio įvedimą.
Tikimasi, kad trečiadienį paskelbtas kompromisas kitąmet atneš 690 mln. eurų papildomų pajamų, 2028 metais ši suma išaugs iki 925 mln. eurų, o vėlesniais metais sieks iki 890 mln. eurų per metus.
Gėrimų pramonės asociacijos šį mokestį sukritikavo, o Vokietijos aludarių asociacija jį pavadino „našta tiek vartotojams, tiek įmonėms“.
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