 Volodymyras Zelenskis atvyko į Baltuosius rūmus susitikti su Donaldu Trumpu

2025-10-17 20:51
BNS inf.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį atvyko į Baltuosius rūmus, kur vyks svarbus susitikimas, kurio metu jis tikisi įtikinti JAV prezidentą Donaldą Trumpą (Donaldą Trampą) perduoti amerikiečių gamybos tolimojo nuotolio sparnuotųjų raketų „Tomahawk“, galinčių smogti toli į Rusijos teritoriją.

Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis
Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis / AFP nuotr.

Krasnov :)
Iš Trampo fizionomijos matosi, kad nori susipykti.
1
0
Visi komentarai (1)

