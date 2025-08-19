Žiniasklaida: Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis vis dar kalbasi

Šaltinių teigimu, anksčiau planuotas Ukrainos prezidento interviu kanalui „Fox News“ buvo atšauktas.
Ukrainos delegacijos Baltuosiuose rūmuose šaltiniai transliuotojui BBC pranešė, kad oficialioms deryboms jau pasibaigus, prezidentai Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis vis dar yra pastate ir tęsia pokalbius „galbūt kitokiu formatu“, rašo BBC korespondentas Vitalijus Ševčenko.
