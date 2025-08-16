Volodymyras Zelenskis teigia pirmadienį Vašingtone susitiksiantis su Donaldu Trumpu

V. Zelenskis apie tai pranešė po pokalbio telefonu su D. Trumpu.
Anot ukrainiečių prezidento, D. Trumpas informavo jį apie savo derybų su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu Aliaskoje „pagrindinius aspektus“.
„Pirmadienį Vašingtone susitiksiu su prezidentu Trump, kad aptartume visas detales, susijusias su žudynių ir karo nutraukimu“, – sakė V. Zelenskis.
„Esu dėkingas už kvietimą“, – teigė jis.
V. Zelenskis sakė, kad jo pokalbis su D. Trumpu buvo „ilgas ir svarus“; vėliau prie skambučio prisijungė Europos lyderiai.
Susitikimas Vašingtone įvyks praėjus trims dienoms po D. Trumpo derybų su V. Putinu Aliaskoje, kurios baigėsi nepaskelbus apie paliaubas ar proveržį siekiant nutraukti daugiau kaip trejus metus trunkančią Rusijos invaziją į Ukrainą.
Kitą dieną po JAV ir Rusijos prezidentų susitikimo V. Zelenskis paragino Kyjivo sąjungininkus Europoje dalyvauti „kiekviename (derybų) etape“.
Jis taip pat pakartojo, kad būtų pasirengęs trišaliam susitikimui su D. Trumpu ir V. Putinu, nors Kremlius tam ilgą laiką priešinasi.
„Ukraina pabrėžia, kad svarbiausius klausimus galima aptarti šalių vadovų lygiu, o trišalis formatas tam tinka“, – sakė V. Zelenskis.