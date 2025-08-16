 Volodymyras Zelenskis teigia pirmadienį Vašingtone susitiksiantis su Donaldu Trumpu

Volodymyras Zelenskis teigia pirmadienį Vašingtone susitiksiantis su Donaldu Trumpu (Atnaujinta)

2025-08-16 11:20
BNS inf.

 Volodymyras Zelenskis pirmadienį vyks į Vašingtoną, kur su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu) aptars „žudynių ir karo nutraukimą“, pranešė ukrainiečių lyderis šeštadienį.

Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis
Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis / Scanpix nuotr.

V. Zelenskis apie tai pranešė po pokalbio telefonu su D. Trumpu.

Anot ukrainiečių prezidento, D. Trumpas informavo jį apie savo derybų su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu Aliaskoje „pagrindinius aspektus“.

„Pirmadienį Vašingtone susitiksiu su prezidentu Trump, kad aptartume visas detales, susijusias su žudynių ir karo nutraukimu“, – sakė V. Zelenskis.

„Esu dėkingas už kvietimą“, – teigė jis.

V. Zelenskis sakė, kad jo pokalbis su D. Trumpu buvo „ilgas ir svarus“; vėliau prie skambučio prisijungė Europos lyderiai.

Susitikimas Vašingtone įvyks praėjus trims dienoms po D. Trumpo derybų su V. Putinu Aliaskoje, kurios baigėsi nepaskelbus apie paliaubas ar proveržį siekiant nutraukti daugiau kaip trejus metus trunkančią Rusijos invaziją į Ukrainą.

Kitą dieną po JAV ir Rusijos prezidentų susitikimo V. Zelenskis paragino Kyjivo sąjungininkus Europoje dalyvauti „kiekviename (derybų) etape“.

Jis taip pat pakartojo, kad būtų pasirengęs trišaliam susitikimui su D. Trumpu ir V. Putinu, nors Kremlius tam ilgą laiką priešinasi.

„Ukraina pabrėžia, kad svarbiausius klausimus galima aptarti šalių vadovų lygiu, o trišalis formatas tam tinka“, – sakė V. Zelenskis.

 

 

 

 

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
Donaldas Trumpas
Volodymyras Zelenskis
Vašingtonas

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų