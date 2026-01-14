„Bus įsteigtas nuolatinis koordinavimo štabas, skirtas spręsti situaciją Kyjivo mieste. Apskritai Ukrainos energetikos sektoriuje bus paskelbta nepaprastoji padėtis“, – po posėdžio, skirto aptartį padėtį energetikos sektoriuje, sakė jis.
Volodymyras Zelenskis: Ukrainos energetikos sektoriuje bus paskelbta nepaprastoji padėtis
2026-01-14 20:24
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pareiškė, kad energetikos sektoriuje bus paskelbta „nepaprastoji padėtis“, Rusijai per žiemos šalčius toliau rengiant atakas, dėl kurių sutrinka elektros ir šilumos tiekimas.
Volodymyras Zelenskis / P. Peleckio/ BNS nuotr.
