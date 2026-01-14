 Volodymyras Zelenskis: Ukrainos energetikos sektoriuje bus paskelbta nepaprastoji padėtis

2026-01-14 20:24
BNS inf.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pareiškė, kad energetikos sektoriuje bus paskelbta „nepaprastoji padėtis“, Rusijai per žiemos šalčius toliau rengiant atakas, dėl kurių sutrinka elektros ir šilumos tiekimas.

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / P. Peleckio/ BNS nuotr.

