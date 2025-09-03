Xi Jinpingas: Kinija yra nesustabdoma

Xi Jinpingas paspaudė jiems abiem rankas ir plepėjo žengdamas raudonu kilimu Tiananmenio aikštėje, V. Putinui stovint Kinijos lyderio dešinėje, o Kim Jong Unui – kairėje.
Pusantros valandos trukęs renginys, skirtas paminėti Antrojo pasaulinio karo pabaigos 80-ąsias metines, buvo Xi Jinpingo proga surengti prašmatnų renginį, pademonstruoti Kinijos karinius sugebėjimus ir suburti sau draugiškus lyderius, kad šie pasiųstų žinią likusiam pasauliui.
Pradėdamas paradą, Xi Jinpingas perspėjo, kad pasaulis vis dar „susiduria su taikos ar karo pasirinkimu“, tačiau pareiškė, kad Kinijos neįmanoma sustabdyti.
Iki paskutinės smuklmenos surežisuotas renginys sulaukė aštrios JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) reakcijos, kuris apkaltino tris lyderius sąmokslu prieš Jungtines Valstijas.
„Perduokite šilčiausius linkėjimus Vladimirui Putinui ir Kim Jong Unui, kol rezgate sąmokslą prieš Jungtines Amerikos Valstijas“, – parašė jis savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
Demonstruota karinė įranga
Demonstruodamas karinę galią, Xi Jinpingas apžiūrėjo karius ir ginkluotę iš atviro limuzino, važiuojančio plačiu Pekino Čangano prospektu, o tada grįžo pas svečius prie Mao Zedongo portreto Tiananmenio aikštėje.
Stebint garbingiems svečiams riedėjo didžiulė Kinijos karinių transporto priemonių ir sunkiosios ginkluotės kolekcija, o per valstybinės žiniasklaidos transliaciją buvo rodomi tūkstančiai nepriekaištingai uniformuotų karių – vyrų ir moterų, – žygiuojančių glaudžiomis rikiuotėmis, ir kareiviai, šokinėjantys į transporto priemones ir iš jų.
Pekino gyventojai išėjo į gatves stebėti orlaivių pasirodymo, kuriame dalyvavo daugybė karo lėktuvų ir sraigtasparnių.
Milijonai kinų žuvo per užsitęsusį karą su imperine Japonija 1930–1940 metais, kuris tapo pasaulinio konflikto dalimi po Tokijo išpuolio prieš Perl Harborą 1941-aisiais.
Kupina įvykių savaitė
Visų akys buvo nukreiptos į tai, kaip Xi Jinpingas, V. Putinas ir Kim Jong Unas, kuris retai palieka uždarąją Šiaurės Korėją, bendrauja tarpusavyje, tačiau valstybinė žiniasklaida rodė tik retas akimirkas iš šių trijų lyderių susitikimo, o užsienio žurnalistams buvo nurodyta jų nefilmuoti ir nefotografuoti.
Šis renginys buvo Xi Jinpingo įtemptos savaitės kulminacija. Sekmadienį ir pirmadienį jis šiauriniame Tiandzino uostamiestyje priėmė daugybę Eurazijos šalių lyderių, siekdamas, kad Kinija būtų regioninių santykių centre.
Dešimties šalių klubas, pavadintas Šanchajaus bendradarbiavimo organizacija (ŠBO), save laiko nevakarietiško stiliaus bendradarbiavimo pavyzdžiu regione ir siekia būti alternatyva tradiciniams aljansams.
Viršūnių susitikimo metu Xi Jinpingas pasmerkė tam tikrų šalių „patyčias“ – tai užmaskuota užuomina į Jungtines Valstijas, – o V. Putinas gynė Rusijos puolimą Ukrainoje, kaltindamas Vakarus neva išprovokavus konfliktą.
Daugelis susibūrimo Tiandzine svečių, įskaitant V. Putiną, Baltarusijos autoritarinį prezidentą Aliaksandrą Lukašenką ir kelis kitus lyderius, prisijungė prie Xi Jinpingo parade Pekine.
Tačiau tarp dviejų dešimčių pasaulio lyderių, dalyvavusių renginyje, nebuvo jokių svarbių Vakarų šalių pareigūnų.
Politinė įtaka
Pastarosiomis dienomis ir savaitėmis buvo sustiprintas saugumas aplink Pekiną: uždaryti keliai, ant tiltų ir gatvių kampų dislokuotas karinis personalas, o sostinės bulvaruose nusidriekė daugybė baltų barjerų.
Kinija gyrė paradą kaip vienybės su kitomis šalimis demonstraciją, o Kim Jong Uno dalyvavimas yra pirmas kartas, kai jis užfiksuotas kartu su Xi Jinpingu ir V. Putinu tame pačiame renginyje. Tai tik antra kelionė į užsienį per šešerius metus, apie kurią skelbta.
Naujienų agentūros AFP žurnalistai užfiksavo akimirką, kai antradienio popietę jo alyvuogių žalumo traukinys artėjo prie Pekino geležinkelio stoties, viename vagone plevėsuojant mažoms Šiaurės Korėjos vėliavėlėms. Jį lydėjo dukra Kim Ju Ae.
Maždaug nuo 2018 metų Kim Jong Unas trumpai demonstravo tarptautinę diplomatiją, kelis kartus susitikdamas su JAV prezidentu D. Trumpu ir tuometiniu Pietų Korėjos prezidentu Moon Jae-inu.
Tačiau jis pasitraukė iš pasaulinės scenos, kai 2019 metais Hanojuje, Vietname, žlugo jo aukščiausiojo lygio susitikimas su D. Trumpu.
Kim Jong Unas visą COVID-19 pandemijos laiką praleido Šiaurės Korėjoje, tačiau 2023 metais Rusijos Tolimuosiuose Rytuose susitiko su V. Putinu.
Lam Peng Eras, Rytų Azijos instituto Nacionaliniame Singapūro universitete vyriausiasis mokslo darbuotojas, teigė, kad Kim Jong Uno vizitas „rodo Šiaurės Korėjos gyventojams ir pasauliui, kad jis turi galingų draugų rusų ir kinų, kurie su juo elgiasi pagarbiai“.
„Kinija taip pat parodo, kad turi galią ir politinę įtaką suburti Putiną ir Kim Jong Uną“, – sakė jis AFP.
