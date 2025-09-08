Xi Jinpingas ragina BRICS šalis „priešintis visoms protekcionizmo formoms“

„Privalome palaikyti daugiašalę prekybos sistemą, kurios centre yra Pasaulio prekybos organizacija (PPO), ir priešintis visų formų protekcionizmui“, – sakė jis savo kalboje grupei, kuriai priklauso Brazilija, Rusija, Indija, Kinija, Pietų Afrika, Saudo Arabija ir Indonezija.
„Nepriklausomai nuo to, kaip keisis tarptautinė situacija, turime ir toliau tvirtai remti atviros pasaulinės ekonomikos kūrimą, dalytis galimybėmis ir siekti abipusiai naudingų rezultatų per atvirumą“, – pridūrė Xi Jinpingas.
Brazilijos prezidentas Luizas Inacio Lula da Silva (Luisas Inasiju Lula da Silva) sušaukė virtualų susitikimą, kad aptartų „daugiašališkumo gynimą“.
