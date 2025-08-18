Zelenskis atvyko į Vašingtoną deryboms su Trumpu

„Mes visi labai norime greitai ir patikimai užbaigti šį karą“, – socialiniuose tinkluose parašė V. Zelenskis.
Ukrainiečių lyderis, lydimas kai kurių Europos lyderių, pirmadienį susitiks su Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu).
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, sekmadienio vakarą atvykęs į Vašingtoną, prieš derybas su JAV prezidentu pareiškė, kad visos pusės nori greitos karo pabaigos, ir paragino siekti ilgalaikės taikos.
