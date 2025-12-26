Zelenskis: iki Naujųjų metų galima daug ką nuspręsti

„Sutarėme dėl aukščiausio lygio susitikimo – su prezidentu Trumpu artimiausiu metu. Iki Naujųjų metų galima daug ką nuspręsti“, – socialiniuose tinkluose pareiškė V. Zelenskis.
Per naujausią JAV ir Ukrainos komandų derybų ratą buvo parengtas 20 punktų karo užbaigimo planas, kuris buvo išsiųstas Maskvai.
Pagal naujausią planą būtų įšaldyta fronto linija ir panaikintas reikalavimas, kad Kyjivas teisiškai atsisakytų savo siekio įstoti į NATO, trečiadienį per spaudos konferenciją sakė V. Zelenskis.
Iki šiol Maskva nerodė jokio noro atsisakyti savo griežtų teritorinių reikalavimų, kad Ukraina pasitrauktų iš rytinio Donbaso ir atsisakytų savo ambicijų įstoti į NATO.
Maskva teigė, kad „formuluoja savo poziciją“ ir atsisakė komentuoti naujausio plano detales.
Ketvirtadienį Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova sakė, kad pažanga siekiant užbaigti karą yra „lėta, bet reguliari“.
Ukrainos prezidentas ketvirtadienį buvo pranešęs apie įvykusias jo derybas su D. Trumpo pasiuntiniais Steve'u Witkoffu (Stivu Vitkofu) ir Jaredu Kushneriu (Džaredu Kušneriu), kuriose daugiausia dėmesio buvo skirta Rusijos karo Ukrainoje užbaigimui ir kurias jis pavadino labai geromis.
„Aptarėme tam tikras esmines vykdomo darbo detales“, – rašė jis socialiniuose tinkluose.
„Yra gerų idėjų, kurios gali padėti pasiekti bendrą rezultatą ir ilgalaikę taiką“, – pridūrė jis.
V. Zelenskis padėkojo abiem pasiuntiniams už jų „konstruktyvų požiūrį, intensyvų darbą ir gerus žodžius“.
„Mes tikrai dirbame 24 valandas per parą, kad priartintume šio žiauraus Rusijos karo prieš Ukrainą pabaigą ir užtikrintume, kad visi dokumentai ir veiksmai būtų realistiški, veiksmingi ir patikimi“, – pridūrė jis.
