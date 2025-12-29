 Zelenskis: JAV siūlo penkiolikos metų saugumo garantijas

Zelenskis: JAV siūlo penkiolikos metų saugumo garantijas

2025-12-29 11:28
BNS inf.

Jungtinės Valstijos siūlo Ukrainai tvirtas saugumo garantijas pratęsiamam 15 metų laikotarpiui, tačiau Kyjivas nori ilgesnio laikotarpio, kitą dieną po derybų su JAV prezidentu Donaldu Trumpu dėl Rusijos karo pabaigos pareiškė ukrainiečių lyderis Volodymyras Zelenskis.

Zelenskis: JAV siūlo penkiolikos metų saugumo garantijas
Zelenskis: JAV siūlo penkiolikos metų saugumo garantijas / Ukrainos prezidentūros nuotr.

„Aš jam (Trumpui) pasakiau, kad jau vyksta karas ir jis tęsiasi jau beveik 15 metų. Todėl labai norėjau, kad garantijos būtų ilgesnės“, – žurnalistams sakė V. Zelenskis.

„Pasakiau jam, kad mes tikrai norime apsvarstyti 30, 40, 50 metų galimybę, – pridūrė jis. – Prezidentas sakė, kad apie tai pagalvos.“

Kremlius pirmadienį pareiškė sutinkantis D. Trumpu, kad derybos dėl karo Ukrainoje užbaigimo yra baigiamojoje stadijoje.

Žurnalistų paklaustas, ar Maskva sutinka su Baltųjų rūmų šeimininko vertinimu po derybų su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas atsakė: „Žinoma“.

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
derybos
saugumo garantijos

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų