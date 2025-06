Zelenskis paprašė iš Vokietijos daugiau zenitinių sistemų „IRIS-T“

Šį klausimą jis aptarė su Vokietijos užsienio reikalų ministru Johannu Wadephuliu, su kuriuo buvo susitikęs Ukrainos sostinėje, pirmadienį žurnalistams sakė V. Zelenskis.

Pirmojo vizito Kijeve nuo gegužės pradžios, kai pradėjo eiti pareigas, pradžioje J. Wadephulas apžiūrėjo vieną iš oro gynybos įrenginių „IRIS-T“, atliekančių svarbų vaidmenį Kijevui atremiant Rusijos atakas.

Nuo balandžio Vokietija perdavė Ukrainai šešias tokias sistemas ir yra pažadėjusi jų parūpinti dar dešimt.

Šios netikėtos kelionės į Kyjivą metu J. Wadephulą lydėjo vyresnieji Vokietijos gynybos kompanijų atstovai.

Susitikimo su J. Wadephulu metu V. Zelenskis pareiškė norą plėsti abiejų šalių bendradarbiavimą gynybos srityje. Jis paminėjo, kad artimiausiomis dienomis gali būti sudaryta iki 20 naujų partnerystės sutarčių, tačiau išsamesnės informacijos nepateikė.

Vokietijos užsienio reikalų ministras teigė, kad tai, jog Vokietijos gynybos įmonės jau veikia Ukrainoje, o Vokietijoje savo veiklą vykdo Ukrainos įmonės, yra naudinga abiem šalims.

„Iš to mokomės. Abi šalys gauna naudos ir parodo, kad mūsų saugumas yra tarpusavyje susijęs, be to, iš to galime gauti ekonominės naudos. Tai yra geras dalykas, ir mes norime jį bendrai plėsti“, – pridūrė J. Wadephulas.