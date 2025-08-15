Zelenskis: Ukraina viliasi, kad Trumpas įtikins Rusiją baigti karą

„Laikas baigti šį karą ir Rusija turi imtis būtinų veiksmų. Mes dedame viltis į Ameriką“, – socialiniuose tinkluose parašė V. Zelenskis.
D. Trumpo ir V. Putino susitikimas, kuriame bus aptarti karo Ukrainoje sprendimo būdai, bus pirmosios pareigas einančių JAV ir Rusijos prezidentų derybos nuo 2021 metų ir vyks D. Trumpui bandant tarpininkauti, kad baigtųsi beveik pusketvirtų metų trunkantis Rusijos puolimas Ukrainoje.
Suintensyvėjęs Rusijos puolimas po to, kai V. Zelenskis nebuvo pakviestas į Ankoridže vyksiantį susitikimą, pakurstė būgštavimus, kad D. Trumpas ir V. Putinas gali sudaryti susitarimą, pagal kurį Kyjivas būtų priverstas daryti skausmingas nuolaidas, taip pat ir dėl teritorijų.
Tačiau JAV prezidentas derybų išvakarėse sakė, kad bet koks susitarimas dėl Rusijos invazijos į Ukrainą nutraukimo bus pasiektas per antrąjį trišalį susitikimą su Ukrainos lyderiu, o ne penktadienį Aliaskoje.
D. Trumpas sakė, kad po Aliaskoje įvyksiančio jo ir V. Putino susitikimo planuoja surengti trišalį susitikimą, į kurį bus pakviestas ir Ukrainos prezidentas. Jis taip pat pažadėjo iškart po susitikimo su Kremliaus šeimininku informuoti V. Zelenskį ir Europos lyderius apie savo derybų rezultatus.