Zelenskis: Rusija pradėjo naują mobilizaciją

„Jie [rusai] taip pat planuoja pasitelkti daugiau užsieniečių“, – vakariniame vaizdo kreipimesi, remdamasis Ukrainos saugumo tarnybų žvalgybos duomenimis, sakė V. Zelenskis.
Kelis mėnesius buvo spėliojama apie naują mobilizaciją Rusijoje, siekiant kompensuoti pastaruoju metu fronte Ukrainoje patirtus didelius nuostolius. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas iki šiol kategoriškai atmetė tokias prielaidas.
V. Zelenskis sakė, kad taip pat gauta naujos informacijos apie Šiaurės Korėjos karių buvimą Rusijoje.
„Šiuo metu Rusijos teritorijoje yra daugiau kaip 8 tūkst. Šiaurės Korėjos karių“, – sakė V. Zelenskis.
„Be to, rengiami dar 10 tūkst. karių kontingento dislokavimo planai – šie kariai atrenkami mokymams ir vėliau bus perkelti į Rusiją“, – sakė Ukrainos prezidentas.
Rusija už tai atsilygina technologijomis, pridūrė V. Zelenskis. Jis sakė, kad už šią pagalbą Šiaurės Korėjos teritorijoje, padedant Rusijai, pradėta gaminti „Shahed“ tipo smogiamuosius dronus.
„Taip plinta blogis, taip grėsmė gyvybei vienoje pasaulio dalyje išplinta į kitas pasaulio dalis“, – pareiškė V. Zelenskis.