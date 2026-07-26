Zelenskis: Rusija siekia pasitelkti dar 30 tūkst. Šiaurės Korėjos karių karui Ukrainoje

Pasirengimas priimti papildomas pajėgas vyksta Rusijos Voronežo srityje, netoli sienos su Ukraina, socialiniuose tinkluose pranešė V. Zelenskis.
Šiaurės Korėja 2024 metais atsiuntė tūkstančius karių padėti Rusijai atremti Ukrainos kontrpuolimą Kursko srityje. Nuo 2022 metų šalis taip pat tiekia ginkluotę Rusijos invazijai.
Pietų Korėjos duomenimis, kare jau žuvo apie 2 tūkst. Šiaurės Korėjos karių.
„Rusija nori gauti dar 30 tūkst. karių iš Šiaurės Korėjos. Nuo birželio Rusijos Voronežo srityje vyksta pasirengimas juos priimti“, – platformoje „X“ rašė V. Zelenskis.
„Šiaurės Korėja taip pat ruošiasi perduoti Rusijai papildomų balistinių raketų paleidimo įrenginių. Tai grėsmė ne tik Ukrainai. Rusija padeda Šiaurės Korėjai mokytis kariauti, tobulinti ginkluotę ir įgyti realios kovinės patirties ją naudojant“, – pridūrė jis.
„Visa tai yra grėsmė visiems Azijoje, kurie yra Šiaurės Korėjos raketų veikimo zonoje“, – teigė Ukrainos prezidentas.
Abi šalys 2024 metais pasirašė karinės pagalbos sutartį, o Šiaurės Korėja šią savaitę per savo užsienio reikalų ministrės Choe Son Hui (Čo Son Hui) vizitą Maskvoje dar kartą patvirtino paramą Rusijos karui Ukrainoje.
Pchenjanas „išreiškė nekintamą paramą visai Rusijos Federacijos vidaus ir užsienio politikai, kuria siekiama pašalinti Ukrainos konflikto priežastis ir apginti savo nacionalinį suverenitetą, teritorinį vientisumą bei tarptautinį teisingumą“, po derybų pranešė Šiaurės Korėjos valstybinė naujienų agentūra KCNA.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas prieš Cho Son Hui vizitą išplatintame vaizdo įraše išreiškė dėkingumą už Šiaurės Korėjos paramą.
Mainais už karinę pagalbą Šiaurės Korėja gauna grynųjų pinigų, karinių technologijų, maisto bei energetikos išteklių, kurie padeda jai įveikti tarptautines sankcijas dėl branduolinės programos.