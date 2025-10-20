Zelenskis: Rusijos biudžeto deficitas išaugs nuo iki 100 mlrd. dolerių

Tai valstybės vadovas pasakė kalbėdamas vienoje spaudos konferencijoje.
„Manome, kad kitais metais Rusija susidurs su dideliu [biudžeto] deficitu – beveik 100 mlrd. dolerių. Vos prieš mėnesį šis skaičius siekė 71 mlrd. dolerių, tačiau akivaizdu, kad jų problemos išaugo. Ir jei Indija iš tiesų pradės pirkti mažiau energijos išteklių, manau, kad tai padės“, – sakė V. Zelenskis.
Jis pridūrė, kad, nepatvirtintais duomenimis, Indija iš Rusijos jau pradėjo pirkti mažiau energijos.
„Mūsų duomenimis, Indija pradėjo pirkti mažiau energijos išteklių. Nors negaliu tvirtai pasakyti, tik girdėjau. Kiekvieną savaitę gaunu žvalgybinės analitinės informacijos, ir manau, kad maždaug po mėnesio galėsiu papasakoti daugiau“, – pažymėjo prezidentas.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, 2026-2028 m. Rusijos federalinio biudžeto projekte socialinių ir regioninių programų lėšas numatoma perskirstyti karinio pramoninio komplekso ir saugumo agentūrų naudai. Žvalgybos šaltiniai nurodo, kad Rusijos vyriausybė pridėtinės vertės mokesčio tarifą planuoja padidinti nuo 20 % iki 22 %. Finansų ministras Antonas Siluanovas jau pripažino, kad dėl to išaugs kainos ir padidės verslo patiriamas spaudimas.
Nuo kitų metų Rusijoje bus įvesta nauja mokesčių tvarka mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Metinė pajamų riba, nuo kurios taikomas supaprastintas apmokestinimas, bus sumažinta šešeriopai – nuo maždaug 723 tūkst. iki 120 tūkst. JAV dolerių.
