Zelenskis: Trumpas manimi dabar pasitiki labiau nei Putinu

Pasak naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondento, šią remarką jis išsakė Niujorke po susitikimo su JAV prezidentu.
V. Zelenskis pažymėjo, kad D. Trumpas anksčiau palaikė tam tikrus santykius ir dialogus su V. Putinu, todėl tikėjo tuo, ką V. Putinas jam sakydavo apie Ukrainą, įskaitant teiginius, kad Rusija netrukus užims visą Donbasą ar net Kijevo vis dar kontroliuojamas Ukrainos dalis. Pasak V. Zelenskio, kalbantis telefonu ar susitikus D. Trumpas kartais pakartodavo šiuos teiginius ir sakydavo, kad dėl to reikia kažką daryti.
Tačiau V. Zelenskis paaiškino, kad laikui bėgant D. Trumpas suprato, jog iš V. Putino gaunama informacija toli gražu neatitinka tikrosios padėties mūšio lauke ir yra toli nuo tiesos. V. Zelenskis sakė, kad dabar Trumpas juo pasitikti labiau.
Kaip pavyzdį jis paminėjo rugsėjo mėnesį vykusį Ukrainos kontrpuolimą prie Dobropilijos, kurio metu Ukrainos gynėjams pavyko išlaisvinti apie 360 kvadratinių kilometrų teritorijos. Jis paaiškino, kad problema yra ne tik atgautų kvadratinių kilometrų skaičius, bet ir Rusijos skleidžiamas naratyvas, pabrėždamas, kad pergalių negalima pateikti kaip nuostolių.
Pasak V. Zelenskio, tai padarė tam tikrą poveikį Ukrainos partneriams.
V. Zelenskio ir D. Trumpo susitikimas buvo surengtas Niujorke vykusios JT Generalinės Asamblėjos 80-osios sesijos kuluaruose.
V. Zelenskis Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos posėdyje pareiškė, kad Rusija būtų priversta pradėti derybas dėl taikos, jei Ukraina kartu su partnerėmis visiškai užtikrintų šalies oro erdvės saugumą.
„Jei galėtume sustiprinti savo oro erdvę bendra sistema ir numušti Rusijos raketas bei dronus, tai priverstų Rusiją nutraukti atakas iš oro, nes viskas galėtų būti numušta. Todėl [Rusijos prezidentas Vladimiras] Putinas būtų priverstas susėsti čia [Jungtinėse Tautose] arba kitoje gerbiamoje vietoje ir siekti paliaubų“, – sakė V. Zelenskis.
Jis pabrėžė, kad jei „karas danguje būtų nutrauktas, Rusija negalėtų tęsti kovos ant žemės“. V. Zelenskis pridūrė tai aptaręs su JAV prezidentu Donaldu Trumpu ir kitais pasaulio lyderiais.