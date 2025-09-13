Zelenskis: Trumpo pasiuntinys apsaugo nuo rusų dronų

„Kai Keithas Kelloggas būna Kyjive, Kyjivo gyventojai gali kietai miegoti. Ačiū. Norėčiau, kad jūs lankytumėtės visuose Ukrainos miestuose“, – pajuokavo V. Zelenskis.
„Esu pasirengęs suteikti generolui Kelloggui pilietybę. Galime skirti jam butą, viską, ko reikia, jei tai paskatins Rusiją nutraukti ugnį“, – sakė jis.
Pasak V. Zelenskio, K. Kelloggas yra „ne ką prastesnis už „Patriot“ – amerikietiškas oro gynybos sistemas, kurias Kyjivas naudoja rusų dronams ir raketoms numušti.
Rusija pastaraisiais mėnesiais suintensyvino oro atakas prieš Ukrainos miestus, nors Vašingtonas siekia sustabdyti jau ketvirtus metus vykdomą Maskvos invaziją.