Zelenskis: tuoj gali pasirodyti naujienų, kurios paspartins pastangas nutraukti kraujo praliejimą

Jis pažymėjo, kad šiandien numatytas pokalbis telefonu su JAV pareigūnais dėl dokumento, kuriame bus išsamiai aprašytas Ukrainos atstatymo procesas, o rytoj planuojamas vadinamosios Norinčiųjų koalicijos susitikimas.
Kaip praneša „Ukrinform“, valstybės vadovas apie tai paskelbė tinkle „Telegram“.
„Šią savaitę gali būti naujienų mums visiems – ir dėl kraujo praliejimo užbaigimo. Mes manome, kad taikai nėra alternatyvos, o pagrindiniai klausimai – kaip priversti Rusiją nutraukti žudynes ir kas konkrečiai atgrasys Rusiją nuo trečios invazijos“, – sakė V. Zelenskis.
Pasak Ukrainos lyderio, į šiandienos darbotvarkę įtrauktas pokalbis su JAV puse dėl dokumento, kuriame bus išsamiai aprašytas Ukrainos atstatymo po karo ir ekonominio vystymosi procesas. Rytoj numatytas Norinčiųjų koalicijos susitikimas.
V. Zelenskis pridūrė, kad šalys „baigia dirbti prie 20-ies esminio dokumento, kuriuo gali būti nustatyti karo užbaigimo parametrai, punktų, ir mes tikimės artimiausiu metu pristatyti šį dokumentą Jungtinėms Valstijoms“.
„Mes ir toliau kasdien, praktiškai 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, bendraujame su visais savo partneriais, kad nustatytume įgyvendinamus ir realius žingsnius karui užbaigti. Viskas turi būti patikima ir oru Ukrainai“, – nurodė jis.
Gruodžio 8 d. V. Zelenskis pareiškė, kad patarėjai nacionalinio saugumo klausimais liks Londone ir dirbs prie naujausios taikos plano versijos, kurią iš Jungtinių Valstijų atvežė Ukrainos delegacijos vadovas Rustemas Umerovas. V. Zelenskis pripažino, kad plane kol kas nepasiektas joks kompromisas dėl teritorinių klausimų.
Gruodžio 8 d. Jungtinės Karalystės ministro pirmininko Keiro Starmerio rezidencijoje Londone įvyko derybos, kuriose dalyvavo V. Zelenskis, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas. Pagrindinė tema buvo diplomatinės pastangos, kuriose didžiausias dėmesys skiriamas JAV siūlomam taikos planui ir galimiems nesutarimams.