Zelenskis: visas pasaulis, kuris mums padeda, praėjusias savaites atostogavo

„Pastarąsias dvi savaites Europa ir visas pasaulis, kuris mums padeda, atostogavo“, – sakė V. Zelenskis žurnalistams. Rusija esą šį laiką išnaudojo atakoms prieš Ukrainos infrastruktūrą, taip pat siekdama sutrikdyti naujų mokslo metų pradžią.
Anot V. Zelenskio, Vakarų partneriai vykdo „diplomatiją pagal grafiką“. Jų požiūris yra toks: „Jei atostogos – tai atostogos“, – kalbėjo Ukrainos vadovas. Tai esą palieka labai nemalonų poskonį.
Pastarosiomis savaitėmis V. Zelenskis ne kartą kreipėsi į tarptautinę bendruomenę, prašydamas paramos.
Ką konkrečiai turėjo omenyje, V. Zelenskis neįvardijo.
Prieš savaitę, Ukrainai minint Nepriklausomybės dieną, į Kyjivą buvo atvykę ES Vadovų Tarybos pirmininkas António Costa, Didžiosios Britanijos premjeras Andy‘is Burnhamas ir kiti valstybių bei vyriausybių vadovai. Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pokalbiuose dėl tolesnės pagalbos dalyvavo vaizdo ryšiu.
Ypač Ukrainos sostinė Kyjivas jau keletą savaičių patiria intensyvias Rusijos atakas dronais ir balistinėmis raketomis. Kyjivas vis spaudžia Vakarų partneres pristatyti daugiau trūkstamos amunicijos oro gynybos sistemoms.
Ukraina jau daugiau kaip puspenktų metų priešinasi Rusijos agresijai.