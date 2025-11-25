Žiniasklaida: Abu Dabyje vyksta JAV ir Rusijos derybos

D. Driscollas pirmadienį susitiko su rusų delegacija. Planuojama, kad antradienį derybos tęsis, pranešė amerikiečių televizija „ABC News“ ir britų leidinys „Financial Times“, cituodami vieną JAV pareigūną.
Apie naujausias derybas anksčiau nebuvo viešai skelbta. Jos vyksta po Ženevoje surengtų JAV ir Ukrainos pareigūnų susitikimų, kuriais buvo siekiama išspręsti Rusijos karą.
„Financial Times“ paskelbė, kad derybose dalyvaus Ukrainos karinės žvalgybos vadovas Kyryla Budanovas, bet neužsiminė, kas atstovauja Rusijai.
„Driscollas pastarosiomis dienomis buvo labai aktyviai įsitraukęs į šį taikos procesą“, – „Financial Times“ sakė minėtas JAV pareigūnas, kurio pavardė nenurodoma.
„Akivaizdu, kad Ukraina žino, kas vyksta, jie žinojo, kur jis atvyksta“ po Ženevos, pridūrė šaltinis.
Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas nei patvirtino, nei paneigė, kad vyksta tokie susitikimai.
„Neturiu ką jums pasakyti. Stebime žiniasklaidos pranešimus“, – rusų žurnalistams sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.
Jungtinės Valstijos spaudžia Ukrainą priimti jų pasiūlymus dėl karo užbaigimo, nors Kyjivas teigia, kad šiuo planu per daug nuolaidžiaujama Maskvai.
Pagal JAV planą, kurį iš pradžių sudarė 28 punktai, Ukraina faktiškai atiduotų Rusijai rytinius Donecko ir Luhansko regionus ir sumažintų savo kariuomenės dydį. Šiuos reikalavimus Kyjivas pavadino nepriimtinais.
Sekmadienį Ženevoje susitikę Ukrainos, JAV ir Europos pareigūnai parengė atnaujintą plano versiją, tačiau pirmadienį Kremlius atsakė, kad Europos pakeitimams nepritars.
Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą 2022 metų vasarį.
Kyjivas ir jo sąjungininkai Europoje teigia, kad šis konfliktas, didžiausias ir daugiausiai gyvybių nusinešęs karas Europos teritorijoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų, yra neišprovokuotas ir neteisėtas žemės grobimas, sukėlęs smurto ir naikinimo bangą.
Nuo invazijos pradžios žuvo dešimtys tūkstančių civilių ir kariškių, o milijonai ukrainiečių buvo priversti palikti savo namus.