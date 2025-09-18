Žiniasklaida: JK jau šį savaitgalį ketina pripažinti Palestiną

„The Times“ rašo, kad oficialus žingsnis gali būti žengtas jau šį savaitgalį, netrukus po to, kai JAV prezidentas Domaldas Trumpas ketvirtadienio vakarą baigs savo valstybinį vizitą Didžiojoje Britanijoje.
JAV yra artimiausia Izraelio sąjungininkė ir atmeta Palestinos valstybės pripažinimą šiuo metu. D. Trumpas ketvirtadienį susitiks su britų premjeru Keiru Starmeriu, po to jie abu surengs spaudos konferenciją.
K. Starmeris jau anksčiau yra pareiškęs, kad pripažins Palestiną, jei Izraelis iš esmės nepakeis savo strategijos Gazos kare.
Kitą savaitę JT Generalinėje Asamblėjoje Palestiną ketina pripažinti ir kitos svarbios šalys, tokios kaip Prancūzija, Belgija ir Kanada.
Beveik 150 JT narių iš 193 jau yra pripažinusios Palestinos valstybę, tačiau palestiniečiams labai svarbu kelių pagrindinių pasaulio šalių sprendimas.
