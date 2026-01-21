Žiniasklaida: popiežius atsisako priimti Macroną

Laikraštis „Il Tempo“, remdamasis „patikimais šaltiniais Vatikano valstybės sekretoriate“, rašo, kad prancūzų diplomatai daug savaičių nesėkmingai mėgina suorganizuoti pirmąją E. Macrono audienciją pas popiežių.
Priešingai nei Didžiosios Britanijos, Vokietijos ar Ispanijos vadovams, pontifikas nepaskyrė datos Prancūzijos prezidentui. Popiežius esą asmeniškai nurodė atmesti atitinkamas užklausas. E. Macronas, anot šaltinių, kol kas nesulauks nei privačios audiencijos, nei audiencijos valstybinio vizito lygiu.
Pagrindinė to priežastis yra E. Macrono pozicija abortų ir eutanazijos temomis. Prancūzijos parlamentas, prezidento iniciatyva, 2024 m. kovą įtraukė į Konstituciją moters „teisę į abortą“ kaip pagrindinę teisę. Šiuo metu dar vykstančiose diskusijose dėl eutanazijos legalizavimo E. Macronas aktyviai pasisako už liberalizavimą.
Abiem šiais klausimais Leonas XIV neseniai per savo naujametinį kreipimąsi išsakė priešingą poziciją. Jis pabrėžė, kad Bažnyčia „kategoriškai“ atmeta abortus ir apgailestavo, kad „viešosios lėšos naudojamos gyvybei naikinti, užuot investuojant jas į paramą motinoms ir šeimoms“. Eutanaziją jis toje pat kalboje pavadino „netinkama atjautos forma“.
