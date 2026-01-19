Žiniasklaida: už narystę „Taikos taryboje“ Trumpas užsiprašė po milijardą

Baltieji rūmai pakvietė įvairius pasaulio lyderius, tarp jų Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, Vengrijos ministrą pirmininką Viktorą Orbaną ir Kanados premjerą Marką Carney, prisijungti prie tarybos, kuriai pirmininkaus pats D. Trumpas.
Pirmasis apie prašomą įmoką pranešęs portalas „Bloomberg“ teigia, kad šalys narės, kurias taryboje atstovaus jų valstybės vadovai, galės prisijungti trejiems metams arba ilgiau, jei per pirmuosius metus įneš daugiau nei 1 mlrd. JAV dolerių.
„Kiekviena valstybė narė gali būti tarybos nare ne ilgiau kaip trejus metus nuo šios chartijos įsigaliojimo, dėl jos narystės pratęsimo sprendžiant pirmininkui“, – teigiama valdybos chartijos projekte, su kuriuo susipažino „Bloomberg“ ir kitos žiniasklaidos priemonės.
„Trejų metų narystės terminas netaikomas valstybėms narėms, kurios per pirmus metus nuo chartijos įsigaliojimo į Taikos tarybos biudžetą įneša daugiau nei 1 mlrd. JAV dolerių“, – priduriama dokumente.
Tarybos idėja iš pradžių kilo siekiant prižiūrėti Gazos atstatymą, tačiau iš jos chartijos, kurią plačiai cituoja JAV žiniasklaida, nepanašu, kad jos vaidmuo apsiribotų Palestinos teritorija.
Baltieji rūmai teigė, kad pastarosios atveju bus įsteigta pagrindinė valdyba – palestiniečių technokratų komitetas – ir antroji „vykdomoji valdyba“, kuri, panašu, turės labiau patariamąjį vaidmenį.
„Taikos taryba yra tarptautinė organizacija, siekianti skatinti stabilumą, atkurti patikimą ir teisėtą valdymą bei užtikrinti ilgalaikę taiką konfliktų paveiktose ar jų grėsmės zonose“, – teigiama chartijos projekte.
Kritikuoja „nepasiteisinusias institucijas“
Dokumentas buvo išsiuntinėtas dešimtims pasaulio lyderių, kurie buvo pakviesti prisijungti prie tarybos, pranešė „Times of Israel“.
Jame pažeriama kritikos tarptautinėms institucijoms, pavyzdžiui, Jungtinėms Tautoms (JT), teigiant, esą taryba turėtų „išdrįsti atsisakyti metodų ir institucijų, kurios pernelyg dažnai nepasiteisino“.
Nuolat JT kritikuojantis D. Trumpas šį mėnesį paskelbė, kad jo šalis pasitrauks iš 66 pasaulinių organizacijų ir sutarčių, iš kurių maždaug pusė yra susijusios su JT.
Remiantis „Times of Israel“ paskelbtu visu chartijos projekto tekstu, tarybos narėmis galės būti „tik tos valstybės, kurias pakviečia dalyvauti jos pirmininkas“.
D. Trumpas turėtų teisę pašalinti tarybos nares, jei tam pritartų du trečdaliai visų narių, ir pasirinkti savo įpėdinį, jei nuspręstų palikti pirmininko pareigas.
„Taikos taryba“ pradėta formuoti šeštadienį, kai buvo pakviesti prisijungti Egipto, Turkijos, Argentinos ir Kanados lyderiai.
D. Trumpas tarybos nariais taip pat paskyrė savo valstybės sekretorių Marco Rubio, buvusį Didžiosios Britanijos ministrą pirmininką Tony Blairą ir vyresniuosius derybininkus Jaredą Kushnerį ir Steve'ą Witkoffą.
Izraelis išreiškė prieštaravimą pagal šį organą veiksiančios „Gazos vykdomosios valdybos“ sudėčiai. Į pastarąją pakviesti Turkijos užsienio reikalų ministras Hakanas Fidanas ir Kataro diplomatas Ali Al Thawadis.
(be temos)