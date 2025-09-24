Žudikai ir narkomanai – valstybės elitas? Putinas sako taip!

Nesunku atspėti, kas tie „didvyriai“. Žinoma, diktatorius turi omenyje karo Ukrainoje veteranus. Įdomiau tai, kad kalba ne apie jų pagerbimą ar tampymą po šventinius renginius ir mokyklas. V. Putinas sako, kad jie privalo užimti kuo daugiau valdiškų postų, pirmiausia – regionuose. Jo paties žodžiais, tie žmonės bus naujuoju Rusijos elitu.
Šis „elitas“ jau šiurpina kaimynus – grįžę iš karo į gimtuosius kaimus ir miestelius, dabar dar tampa ir vietos valdžios galvos skausmu. Nenuostabu, turint omenyje, kaip komplektuojamos pajėgos Ukrainoje. Absoliuti dauguma į karą išeinančių vyrų kilę iš žemiausių visuomenės sluoksnių, o sutartis su Gynybos ministerija tapo populiariausiu būdu išvengti baudžiamosios atsakomybės, kuriuo dažniausiai naudojasi sunkiausius nusikaltimus įvykdę nusikaltėliai. Kai kurie šį kelią praeina net ne po vieną kartą. Pilnesniam vaizdui galima pridėti ir net Rusijoje neypatingai slepiamus duomenis, kad armija pergyvena istorijoje nematyto masto ŽIV epidemiją – viruso nešiotojai skaičiuojami tūkstančiais ir jų skaičius kasdien auga.
Kodėl V. Putinas nusprendė išaukštinti šią naują visuomenės grupę? Rašytojas, sovietologas Dmitrijus Savinas sako, kad Kremliaus šeimininkas, pats būdamas sovietinės sistemos produktu, įsivaizduoja, kad atkartoja tai, ką praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje darė Leonidas Brežnevas. Tiesa, kokybinė „elito“ sudėtis tada ir dabar smarkiai skiriasi, bet V. Putino tai nejaudina – jam reikia naujų, ištikimesnių kadrų.
– Kokia yra šio sumanymo esmė ir kaip išvis kažkam šovė į galvą šiuos žmones iškelti į elito lygį?
– Visos autoritarinės sistemos, o rusiškoji turi dar ir totalitarizmo bruožų, pagal savo prigimtį tiesiog privalo kartas nuo karto atlikti kadrinius valymus. Režimo sudėtis keičiasi jau kuris laikas, nes nebetinka senasis elitas, kuris susiformavo „perestroikos“ laikais ir labai jau mėgo Europą, ypatingai turėti ten vilas ir kitokius turtus. Norėjo, kad ten mokytųsi jų vaikai ir patys norėjo ten gyventi.
Tačiau režimas pastaraisiais metais vis labiau ir labiau užsidarinėjo nuo pasaulio ir vis labiau priminė sovietų laikų Rytų Europos „liaudies demokratijų“ sistemas. Atitinkamai, reikia naujų, šiuolaikines realijas atitinkančių kadrų. Panašiai savo laiku darė Stalinas, faktiškai performatavęs partiją, užtvindęs ją žemiausių „valstiečių ir proletarų“ sluoksnių atstovais.
Vėliau L. Brežnevas rėmėsi karo veteranais, kaip esminiu kadrų šaltiniu. Pergalės kare ir veteranų kultas tapo nauju sovietinės ideologijos pamatu. V. Putinui dabar atrodo, kad jis daro tą patį.
Tai lyg žaisti SSSR, žaisti veteranus, žaisti karą. Tik žaidžiama su tikrais ginklais.
– Panašumai su sovietmečiu pastebimi, bet ir skirtumų yra – Rusijos visuomenės ir valdžios struktūra šiandien nėra tapati brežnevinei. Kam V. Putinui šis naujasis elitas?
– V. Putinas mano, kad šie žmonės turi tapti valdžios aparato kadriniu stuburu. Bent jis taip įsivaizduoja, nors ne kartą matėme, kad jo įsivaizdavimas toli gražu ne visada atitinka tikrovę. Jis neslepia, kad kopijuoja Kinijos sistemą, o tai reiškia, kad reikia pagal jo poreikius pakeisti pačią socialinę – ekonominę Rusijos struktūrą. Tam reikia pakeisti ir žmones.
Rusijos ideologija šiandien remiasi mitais, kurie visi sukasi apie Didįjį Tėvynės karą ir vis labiau apie „mažąjį Didįjį Tėvynės karą“ – agresiją prieš Ukrainą. Būti šio mito dalimi reiškia būti Didžiojo karo dalimi ir be perstojo tą karą tęsti.
– Ar Kremlius suvokia, kokius žmones pasirinko? Rusijoje juk niekam ne paslaptis, kad nemažą jų dalį neperdedant galima pavadinti visuomenės atmatomis.
– Kopijuodamas sovietų sistemą V. Putinas galvoja, kad viską daro lygiai taip pat ir nesuvokia skirtumo tarp anų ir šių laikų veteranų. Antrajame pasauliniame kare visuomenės mobilizacija buvo totali – į frontą išeidavo ištisais institutais ir filharmonijomis. Daug to karo veteranų grįžę tapo iškiliais aktoriais, muzikais, mokslininkais. Į karą ėjo ir ten žuvo net aukščiausio partijos elito vaikai. Žinoma, kad dabartinis kontingentas yra visai ne toks. Buvo vienas idėjinis personažas Girkinas – Strelkinas, bet jam kaip tik kariauti neleido ir į kalėjimą uždarė. Tačiau V. Putinui tinka ir tokie veteranai, nes jie tinka karo kultui palaikyti. Tai lyg žaisti SSSR, žaisti veteranus, žaisti karą. Tik žaidžiama su tikrais ginklais.
Tačiau V. Putinas veikia toliau, nes suvokia, kad apie vilas užsienyje svajojantis elitas jam ima kelti problemas. Maža to, jis taip pat supranta, kad jis pats su savo amžinuoju karu tampa problema jiems. Todėl, kaip jau minėjau, žmones reikia keisti. Pažiūrėkite vien į tai, kiek generolų lėkė iš pareigų arba net sėdo už grotų nuo 2022 metų. Ir čia jau kyla nauja problema – esamas elitas visai nesidžiaugia naujų „kolegų“ pasirodymu.
Kalbėdamas apie naujo elito įsiliejimą į valdžios struktūrą V. Putinas pirmiausiai turėjo omenyje regionų valdžią ir senasis regionų elitas jau priešinasi. Įvairiais būdais stengiamasi sukaišioti „naujokus“ į tokias pozicijas, kur jie, iš vienos pusės, būtų patenkinti iš dangaus jiems nukritusia sinekūra, o iš kitos – nedarytų įtakos bent kiek rimtesnių sprendimų priėmimui. Taip sakant, štai mes specialiai tau sukūrėme Paramos veteranams fondą, duosime finansavimą, o tu jame tvarkykis kaip nori, o štai į mūsų regiono kasyklas nesidairyk – daug techninio darbo, tau ten bus neįdomu.
– Taigi, vilų Nicoje turėtojus privalo pakeisti „paprasti mužikai“, kuriems nereikia nieko apart to, ką duoda V. Putinas. Be to, šie žmonės dalyvavo kruviname kare, matė mirtį ir patys ją sėjo. Tai primena Ivano Rūsčiojo laikų „opričnikus“. Gal V. Putinas kaip tik ir ketina labai žiauriais ir labai ištikimais žmonėmis sustiprinti represinį aparatą?
– Nemanau, kad rimtai juntamas toks poreikis. Teroro aparatas jau suformuotas ir veikia, o jo pamatas – FSB ir „Rosgvardija“. Žinoma, jų gretas galima papildyti ir naujai iškeptais veteranais, bet tai nebūtina – represiniame aparate jau dabar tarnauja keli milijonai žmonių.
Be to, V. Putinui nereikia naujųjų „chunveibinų“, vedančių liaudį, nes dabartinės sistemos esmė yra bet kokios iniciatyvos iš apačios nukirtimas. Vesk liaudį, nes taip tau liepta. Mylėk V. Putiną, nes taip tau liepta. Tu myli V. Putiną be įsakymo? Ketini savo noru skleisti tą meilę liaudžiai? Sistemai tu netinki.
Su veikliais žmonėmis Kremlius jau paeksperimentavo. Tai buvo samdinių kariauna „Wagner“. Žinome, kuo eksperimentas baigėsi ir nemanau, kad Kremlius rizikuos jį kartoti.
Apskritai V. Putinas neužsiima epochinėmis idėjomis. Jis neblogas taktikas bet visai niekam tikęs strategas ir nėra pajėgus kurti į dešimtmečius orientuotus šalies ateities planus. Reikia pripažinti, kad jis gudrus, bet rusų kalboje turime patarlę: „gudrumas – kvailio protas“.
– Teko girdėti, kad žmonės Rusijoje bijo veteranų, šalinasi jų, kaip raupsuotųjų. Dar kalbame ir apie regioninių elitų nepasitenkinimą. Ar tai nekelia pavojaus V. Putinui?
– Iš vienos pusės, problemų dėl to gali kilti. Iš kitos, tai kadaise sėkmingai išbandyta bolševikų. Jiems reikėjo privilegijuotos mažumos, kuri valdytų ir tokia buvo sukurta, gausiai priimant kitataučius, ne rusus. Kad ir puikiai jums žinomas latvių šaulių pavyzdys. Mūsų aptariami naujojo „elito“ atstovai yra kažkuo panašūs, nes jiems visiškai nerūpi ta šalis ir jos žmonės. Visuomenė jų šalinasi ir jie priversti burtis į savotišką mažumą, visa kuo priklausančią nuo valdžios malonių. Dabartinis variantas greičiausiai bus hibridinis: tie žmonės gaus valdžią, bet ne per daug. Gaus turtų, bet taip pat ne per daug. Juk iš tiesų negali duoti atsakingų pareigų žmogui, kuris nemoka absoliučiai nieko – tada viskas sugrius.
O štai likusias „biologines atliekas“, kaip žiauriai tai beskambėtų, teks „utilizuoti“.
– Ką V. Putinas darys, jei ir šis eksperimentas nepavyks? Ką jei jie net naujuose vaidmenyse tik smurtaus ir girtaus? Leisti tūkstančiams ir tūkstančiams tokių „kadrų“ laisvai pasklisti po šalį negalima, nes jie sės tikrą chaosą. Kas belieka? Išsodinti po kalėjimus? Pasiųsti „įsisavinti“ gūdžiausius taigos rajonus? Siųsti į kitą karą?
– Masiškai integruotis į valdymo sistemą jiems tikrai nepavyks. Žinoma, bus sėkmingų išimčių ir valdžia tokius atvejus visomis galiomis reklamuos – rodys per televiziją po penkis kartus per dieną ir skelbs, kad „Didvyrių laikai“ jau čia. O štai likusias „biologines atliekas“, kaip žiauriai tai beskambėtų, teks „utilizuoti“.
Naujas karas? Kodėl ne? Sistema jau suaugo su karu į vieną daiktą ir nebesvarbu su kuo kariauti – išoriniu ar vidiniu priešu. Pavyzdžiui, galima bausti Armėniją už tai, kad ji pradėjo neteisingai mylėti Rusiją.
Iš kitos pusės, nauji kalėjimai statomi ir manau, kad daug naujojo „elito“ atstovų atsidurs kaip tik ten. Visada galima surasti vidaus priešų – gėjų, liberalų, nacistų, ko tik nori. Šiandien kaip didvyriai šlovinami veteranai staiga labai lengvai gali tapti „ukrainiečių šnipais“. Kodėl nepaimtas Kyjivas? O štai jie kalti! Mes manėme, kad jie didvyriai, o jie pasirodė išdavikai! Manau, kad policininkai, saugumiečiai ir „rosgvardiečiai“ jaus net asmeninį pasitenkinimą susidorodami su naujai iškeptais „išdavikai“.
