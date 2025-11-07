13-metė lietuvaitė Anglijoje išgyveno tikrą siaubą: egzekuciją surengė kiti paaugliai

Socialiniuose tinkluose sparčiai paplito lietuvės Bridžitos įrašas apie incidentą, nutikusį jos dukrai Anglijoje, Lidso mieste. Moteris į visuomenę kreipėsi su pagalbos prašymu, nes, anot jos, policija šioje situacijoje „nenori dirbti“.
Iš Kauno kilusi, bet jau šešiolika metų Anglijoje gyvenanti Bridžita sutiko „Kauno dienai“ papasakoti, su kokiu paauglių žiaurumu teko susidurti jos dukrai.
Kaip pasakojo lietuvė, viskas įvyko spalio 16-ąją. 13-metė Ema (vardas pakeistas) grįžusi į namus iš pradžių nieko neprasitarė, tačiau elgėsi kiek kitaip nei jai įprasta.
„Kaip mama nesupratau, kodėl ji nuėjo taip anksti miegoti“, – pasakojo Bridžita. Tą naktį mergaitė nuėjo miegoti 20 val., tai, anot mamos, labai ankstyvas metas jos dukrai.
Tačiau apie dukros patirtą siaubą moteris sužinojo kitą rytą.
„Ryte man paskambino iš mokyklos ir pranešė. Pasakė, kad įvyko toks įvykis ir paprašė atvykti į mokyklą“, – skambutį nupasakojo Bridžita.
Atvykus Bridžitai, ją pasitiko mokyklos direktorė ir mokyklos policininkė. Direktorė jai papasakojo apie vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip jos dukrai suduodami 25–30 smūgių į galvą.
Bridžitą šie direktorės žodžiai šokiravo.
„Aš buvau šokiruota ir negalėjau nieko pasakyti“, – atviravo ji.
Direktorė teigė, kad žino šio incidento kaltininkus ir vaizdo įrašą perdavė policijai.
Filmuota medžiaga su mokyklos administracija pasidalijo viena mama, pamačiusi įrašą socialiniuose tinkluoe. Anot Bridžitos, ši moteris išsigando dėl savo vaiko gerovės, kadangi incidentas įvyko visai šalia mokyklos.
Vaizdo įrašuose – paauglių žiaurumas
Egzekucijos vaizdo įrašas visų pirma paplito paauglių pamėgtose socialinėse platformose – „TikTok“ ir „Snapchat“.
Su „Kauno diena“ pasidalintoje filmuotoje medžiagoje matyti būrys paauglių. Kelios paauglės daugybę kartų kumščiu daužo 13-metę Emą, spardo jos galvą kojomis. Galiausiai mergaitei išrautas kuokštas plaukų.
Vaizdo įraše girdėti vaikų juokas, riksmai ir drąsinimai smurtauti. Tuo tarpu Ema verkia ir prašo jų liautis.
Anot Bridžitos, incidento kurstytojas yra 15 metų paauglys ir jos vyresnėlės dukros, 15-metės Evelinos (vardas pakeistas) bendraklasis.
Bridžita pasakojo, kad 15-metis, pamatęs Emą, pasakė, kad ji yra Evelinos sesuo ir „ją reikia sumušti“. Vaizdo įraše jis stumia vieną merginą ir liepia mušti lietuvaitę.
13-metė taip pat tvirtino, kad vienas berniukas gąsdino ją peiliu. Tiesa, to vaizdo įrašuose nematyti.
Mamos teigimu, vaikai nekonfliktavo, o Ema tapo atsitiktine auka.
Nors vaizdo įrašuose užfiksuotos tik kelios minutės, smurtas truko nuo 10 iki 15 minučių.
Ema kitą dieną po įvykio lankėsi ligoninėje. Mergaitei fiksuoti galvos ir kaklo sumušimai.
Anot Bridžitos, incidento pasekmės ėmė ryškėti po pusantros savaitės – ant mergaitės kaktos ir nosies srityje atsirado mėlynės.
Policijos darbas nuvylė
Su Bridžita policija turėjo susisiekti dar dieną po incidento, kai moteris lankėsi mokykloje, tačiau iš policijos žinių ji tądien nesulaukė. Veiksmų teko imtis Bridžitos vyrui. Jis nuvažiavo į policijos komisariatą ir prisikvietė pareigūną atvykti į jų namus.
Pareigūnas, atvykęs į namus, apklausė mergaitę ir nurodė nusiųsti turimus vaizdo įrašus policijai.
Šeštadienį tėvai laukė dar vieno policijos skambučio, tačiau jiems ir vėl teko nusivilti.
„Pirmadienį patys nuvykome į policijos komisariatą. Aš sužinojau, kad ten mano byla net nepradėta – byla nebuvo užregistruota nei mergaitės, nei mano, nei dukros tėčio vardu, nebuvo bylos numerio“, – teigė Bridžita.
Grįžusi namo, moteris nusprendė paskambinti greituoju pagalbos numeriu 911.
„Jie atvyko pas mane su įjungtomis sirenomis. Policininkas mane barė, kad įvykis fiksuotas spalio 16 d., o aš policiją iškviečiau dabar. Aš jam atsakiau, kad įvykio policija neužfiksavo spalio 16 d., tad man jį užfiksuos šiandien“, – kalbėjo Bridžita.
Šįkart pareigūnas davė lietuvei bylos numerį.
Bandė atkalbėti
Mokyklos administracija taip pat informavo moterį, kad su ja susisieks ir mokyklos pareigūnai, kurie turi priimti parodymus iš mergaitės dėl incidento.
Vis dėlto, anot Bridžitos, pareigūnas bandė atkalbėti šeimą nuo pareiškimo rašymo. Jis, anot mamos, tikino, kad tai sugadins įtariamų smurtautojų gyvenimą – jie negalės įsidarbinti ar studijuoti.
„O ar mano vaiko psichologiją kas nors pataisys po šio įvykio?“ – klausė ji.
Nors šeima nepasidavė pareigūno žodžiams ir pareiškimą parašė, pareigūnas teigė nesąs įsitikinęs, ar byla vis tiek pasieks teismą.
Ar mano vaiko psichologiją kas nors pataisys po šio įvykio?
Atlieka tyrimą
Vakarų Jorkšyro policija „Kauno dienai“ teigė tirianti užpuolimą, kuris, kaip pranešama, įvyko ketvirtadienį, spalio 16 d.
„Įvykį, kurio metu auka patyrė nedidelius sužalojimus, tiria Lidso apylinkės tyrimų komanda.
Pareigūnai žino, kad socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašai, kurie, atrodo, susiję su šiuo incidentu, ir atlieka tolesnį tyrimą dėl aplinkybių“, – rašoma Vakarų Jorkšyro policijos atsakyme.
Daugiau detalių policija nepateikė.
Pašalino iš mokyklos
Kitą rytą, antradienį, moteris turėjo dar vieną pokalbį su mokyklos direktore. Į pokalbį moteris vyko kartu su nukentėjusia dukra.
„Direktorė man aiškino, kad tos mergaitės, kurios mušė mano dukrą, iš mokyklos yra pašalintos. Tik vienas berniukas likęs, bet jis mokosi kitame korpuse ir mano mergaitės jo nesutiks“, – direktorės žodžius nupasakojo mama.
„Nesuprantu, kodėl mergaitės pašalintos, o berniukas liko“, – stebėjosi Bridžita. Moteris pridūrė, kad viena paauglė iš mokyklos išmetama jau šeštą kartą.
Iš mokyklos buvo pašalintos trys mergaitės. Kitos paauglės, užfiksuotos vaizdo įrašuose, mokėsi kitose mokyklose. Direktorė Bridžitą patikino, kad kitos mokyklos apie įvykį yra informuotos.
Pokalbyje dalyvavusi Ema bandė paaiškinti direktorei, kad į šią mokyklą grįžti nebenori.
„Mes sutinkame, kad mergaitė ateitų į mokyklą pasimokyti vieną pamoką“, – tokį pasiūlymą mamai pateikė direktorė.
Toks pasiūlymas Bridžitai pasirodė absurdiškas.
„Ką vaikas gali išmokti per vieną pamoką?“ – klausė ji.
Bridžita teigė mananti, kad direktorė kilusios problemos spręsti nenori.
„Atrodė, kad mes, kaip imigrantai, čia nereikalingi“, – atvirai kalbėjo Bridžita.
Kiek vėliau Bridžita pasakojo iš mokyklos sulaukusi prašymų ištrinti savo įrašą feisbuke, nes ten ji esą parašiusi, kad jos dukra po šio incidento nusižudė.
Tokios informacijos moters įraše nėra. Panašu, kad gandas pasklido mokykloje, tarp mokinių.
Tykojo ta pati šutvė
Lapkričio 3 d., po rudens atostogų, Anglijoje mokiniai grįžo į mokyklas, tarp jų – ir 15-metė Evelina. Tačiau ta diena paauglei apkarto.
„Mama, aš negaliu eiti namo“, – mamai telefonu tądien pasakė Evelina.
Pasirodo, jos lauke tykojo ta pati šutvė, įtariama, sumušusi jos seserį.
Mama liepė dukrai būti mokykloje ir laukti tėčio, kuris metęs darbus išskubėjo jos parsivežti.
Kol mergaitė laukė tėčio, grupelė paauglių pasipildė iki aštuonių asmenų.
Vis dėlto atvažiavus tėčiui, paaugliai nedrįso nieko daryti.
Bridžtos vyras nusprendė paklausti vienos iš grupėje buvusių merginų, ar ši mušė jos dukrą.
„Mano vyras gražiai už megztuko, ne už rankos, už megztuko, privedė prie automobilio, kuriame sėdėjo mano dukra ir jos draugė, ir paklausė dukros, ar ši mergina mušė Emą. Dukra tai patvirtino. Tada jis ją paleido“, – pasakojo moteris.
Po to šutvė ėmė lieti savo pyktį – grasino vyrui, plūdo jį necenzūriniais žodžiais.
Ir tai dar ne viskas.
Paaugliai viską įamžino savo telefonais ir vaizdais dalijosi socialiniuose tinkluose.
Vienoje nuotraukoje – Bridžitos vyras. Užrašas prie jos: „Jis myli mažas mergaites, jas čiupinėja ir tempiasi į mašiną. Kas jį pamatysite – daužykite jį.“
Šiuos melagingus vaizdus Bridžita rodė policijai, bet jie tik pakraipė galvas ir sakė negalintys niekuo padėti.
Įvykį, kai Evelinos tykojo grupė paauglių, Bridžita užregistravo policijoje. Moteris pažymėjo, kad šis įvykis registruotas atskirai nuo Emos sumušimo.
Bridžita taip pat pasakojo sulaukusi žinučių iš įtariamų skriaudėjų.
Žinučių turinyje – ne gailestis ir atsiprašymai, o įžeidžiantys žodžiai ir net grasinimai.
Anot Bridžitos, viena žinutė skambėjo taip: „Mes jums už viską atkeršysime.“
„Aš tik perskaitau ir neatrašau“, – sakė moteris.
Grįžo į mokyklą?
Lietuvė pasakojo, kad vieną dieną vyresniajai dukrai paskambino draugė ir pasakė, kad paauglės, kurios yra išmestos iš mokyklos, buvo pasirodžiusios ugdymo įstaigoje.
Tiesa, jas iš pastato išvedė mokyklos policija.
„Kaip galima leisti savo vaiką į mokyklą, kai tie dideli vartai ir didelės tvoros neapsaugo?“ – klausė moteris.
Kaip galima leisti savo vaiką į mokyklą, kai tie dideli vartai ir didelės tvoros neapsaugo?
Emociškai palaužta
Šiuo metu tėvai Emai neleidžia naudotis telefonu. Mergaitė į mokyklą vis dar negrįžo, daugiausiai laiko praleidžia namuose, nes tik čia jaučiasi saugi.
„Ji kategoriškai atsisako eiti į mokyklą“, – teigė Bridžita.
Tad šeima užpildė paraišką naujoje mokykloje, dabar laukia atsakymo.
Bridžita atviravo, kad prieš incidentą sunkiai sirgo ir tik neseniai pakilo iš ligos patalo. Moteris jaučiasi emociškai palaužta.
„Tokio žiaurumo nesu mačiusi – savo vaikų taip neauklėjau – ir niekam to nelinkėčiau“, – sakė septynis vaikus užauginusi mama.
„Norėčiau, kad visas Anglija žinotų, kad jų absurdiški įstatymai žlugdo vaikus“, – pažymėjo lietuvė.
