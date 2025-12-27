50-ies automobilių avarija Japonijos greitkelyje: žuvo žmogus, dar 26 sužeisti

Gunmos prefektūros greitkelių policija šeštadienį pranešė, kad avarija Kan-etsu greitkelyje kilo, susidūrus dviem sunkvežimiams Minakamyje, maždaug 160 km į šiaurės vakarus nuo Tokijo.
Pasak policijos, žuvo 77-erių moteris iš Tokijo, dar 26 žmonės buvo sužeisti, iš jų penki – sunkiai.
Susidūrę sunkvežimiai užblokavo dalį greitkelio, o iš paskos važiavę automobiliai negalėjo stabdyti ant apsnigto paviršiaus. Anot policijos, avarijoje dalyvavo daugiau nei 50 transporto priemonių.
Ties paskutinėmis transporto priemonėmis kilo gaisras, išplitęs į daugiau nei dešimtį automobilių, kai kurie iš jų visiškai sudegė. Policijos teigimu, per gaisrą niekas nenukentėjo; jis buvo užgesintas maždaug po septynių valandų.
Įspėjimas apie gausų sniegą galiojo penktadienio vakarą, kai daugeliui japonų prasidėjo metų pabaigos ir Naujųjų metų atostogas.
Dalis greitkelio liko uždaryta dėl policijos tyrimo, nuolaužų šalinimo ir valymo.
Naujausi komentarai