9-metės Lilijos Valutytės žmogžudyste kaltinamas lietuvis: nužudymo iš anksto neplanavau

26-erių tautietis Linkolno karūnos teisme vykusiame posėdyje pasirodė vaizdo ryšiu.
Anksčiau D. Skebas nepripažino savo kaltės dėl mažametės L. Valutytės nužudymo. „Aš nepripažįstu kaltu dėl tyčinio nužudymo“, – teigė jis.
Tačiau dabar lietuvio gynėjas Johnas McNally patikslino: D. Skebas prisipažino mergaitę nužudęs netyčia, t. y. nužudymo jis esą neplanavo iš anksto. Tai išgirdęs prokuroras paprašė laiko apsvarstyti, ar toks kaltinamojo prisipažinimas yra nuoširdus ir argumentuotas.
Pasak teisėjo Simono Hirsto, kitas posėdis byloje numatytas kitų metų sausio 27-ąją, jei prokuroras palaikys kaltinimą dėl nužudymo.
Dvigubas smūgis
Primename, kad 2022 metų liepos 28-ąją Anglijoje, Bostone, Linkolnšyre, mažametė L. Valutytė buvo rasta su durtine žaizda prie savo mamos parduotuvės, kur žaidė su seserimi. Vietinius gyventojus sukrėtė pastaroji žinia. Tada jie teigė, kad tai – labiausiai sukrečianti tragedija, kuri kada nors buvo ištikusi šį miestą.
„Teko ir komentarus skaityti, ir kalbėtis su žmonėmis – visi tikrai sukrėsti. Į vietą, kur buvo rastas mergaitės kūnas, nešė gėles ir žaislus. Tie, kurie ją pažinojo, labai gerai atsiliepia. Mergaitė buvo labai miela, švelni, lankė lituanistinę mokyklą. Šeima prisidėdavo prie bendruomenės renginių – aktyviai dalyvavo lietuvybės puoselėjime“, – praėjus kelioms dienoms po šiurpaus įvykio portalo kauno.diena.lt žurnalistams sakė lietuvių bendruomenės pirmininkė Alvija Černiauskaitė.
Dėl to dabar laikraščiuose, portaluose, televizijoje eskaluojamas Lietuvos vardas. Jausmas labai nejaukus.
Tada ji neslėpė – bendruomenę ištiko dvigubas smūgis. Pirmasis buvo žinia, kad nužudytas nekaltas, bežaidžiantis vaikas, antrasis, – kad dėl L. Valutytės nužudymo yra įtariamas lietuvis. „Dėl to dabar laikraščiuose, portaluose, televizijoje eskaluojamas Lietuvos vardas. Jausmas labai nejaukus“, – atviravo pašnekovė.
Paklausta, ar po kraupios nelaimės jai teko gyvai bendrauti su nužudytos devynmetės šeimos nariais, A. Černiauskaitė sakė, kad bendravimas vyko žinutėmis, nes atsitikus tokiai tragedijai nesinorėjo jų dar labiau jaudinti. „Parašėme, jei reikės pagalbos, kad susisiektų ir, aišku, kai atsigaus, kai galės kalbėti, pasikalbėsime“, – tarstelėjo lietuvių bendruomenės pirmininkė.
Po nuteistųjų keršto – ligoninė
Kaip rašyta anksčiau, D. Skebas buvo laikomas A kategorijos Veikfieldo kalėjime, tačiau tapo žiauraus išpuolio auka. Šaltinis „The Sun“ teigė, kad lietuvis buvo sužalotas savadarbiu ginklu – greičiausiai skustuvo ašmenimis dantų šepetėlyje.
Sužalotą tautietį surado kalėjimo prižiūrėtojas. D. Skebas buvo perduotas medikams ir praleido naktį ligoninėje, tačiau jau kitą dieną buvo grąžintas į kamerą kalėjime. Anot dailymail.co.uk, lietuvis nuo pat pasirodymo laisvės atėmimo vietoje buvo tapęs kitų kalinių taikiniu.
