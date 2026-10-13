Advokatė: JAV imigracijos pareigūnai tyčia partrenkė meksikietį

Šeštadienį 48 metų statybininkas Miguelis Parra vyko į darbą, kai Hiustone, Teksaso valstijoje, per JAV Imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) operaciją jį partrenkė automobilis.
Stebėjimo kamerų įraše užfiksuota, kaip tamsus visureigis pasivijo M. Parrą, kuris išlipęs iš savo automobilio bėgo pėsčiomis, ir jį partrenkė.
ICE pareigūnai visuomeniniam transliuotojui „Houston Public Media“ teigė, kad M. Parra išbėgo priešais tarnybos automobilį ir buvo partrenktas.
Tačiau M. Parros advokatė Kim Bruno nesutiko su tokiu įvykio aiškinimu.
„Tai, kas įvyko, nebuvo nelaimingas atsitikimas. Tai buvo padaryta tyčia ir yra įgaliojimų viršijimas“, – žurnalistams sakė ji.
ICE nurodė, kad pareigūnai siekė sulaikyti M. Parros automobilio keleivį, kuris anksčiau buvo teistas.
Tai dar vienas incidentas, per kurį JAV vykdant griežtą kovos su neteisėta imigracija kampaniją buvo sužeisti žmonės.
Imigrantų teisių organizacijos „FIEL Houston“ vadovas Cesaras Espinosa sakė, kad M. Parrai jau buvo atlikta kojos operacija.
„Jam sužalotas klubas, vieta šiek tiek žemiau kelio, taip pat lūžusi čiurna. Jo dar laukia kelios operacijos, kad vėl galėtų naudotis koja“, – sakė C. Espinosa.
Hariso apygardos prokuroras Seanas Teare'as, anksčiau vadovavęs transporto priemonėmis padarytų nusikaltimų skyriui, pareiškė, kad jo vadovaujama prokuratūra tirs šeštadienio incidentą kaip galimą užpuolimą panaudojant mirtinai pavojingą priemonę sunkinančiomis aplinkybėmis.
„Keli tyrėjai, turintys dešimtmečių patirtį tiriant automobilių susidūrimus su pėsčiaisiais, peržiūrėjo stebėjimo kamerų įrašą, apžiūrėjo įvykio vietą ir mano, kad asmuo buvo partrenktas neatsitiktinai“, – laikraščiui „Houston Chronicle“ sakė S. Teare'as.
Šis incidentas įvyko praėjus dviem dienoms po to, kai Niujorke ICE pareigūnas pašovė ir sužeidė 28 metų Dominikos Respublikos pilietį Oscarą Belgalą, su kuriuo automobilyje buvo penkerių metų vaikas. Valdžios institucijų teigimu, vyras anksčiau buvo teistas.
Praėjusį mėnesį Teksaso valstijos Ostino mieste ICE pareigūnas į nugarą pašovė Venesuelos pilietį Wilberą Garcesą, kuris dirbo prekių pristatymo vairuotoju. JAV Vidaus saugumo departamentas kaltina jį mėginus automobiliu partrenkti pareigūną.
Liepą kitas ICE pareigūnas nušovė Meksikos pilietį Lorenzo Salgado. Tačiau liudininkų pasakojimai prieštarauja oficialiam teiginiui, kad vyras mėgino partrenkti pareigūną.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas per rinkimų kampaniją žadėjo vykdyti griežtą imigracijos politiką, tačiau smurtiniai veiksmai, kurių pareigūnai imasi ją įgyvendindami, sukėlė protestų ir sulaukė kritikos visoje šalyje.
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