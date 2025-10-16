 Afganistano ir Pakistano pasienio susirėmimai nusinešė 40 civilių gyvybių

2025-10-16 14:53
BNS inf.

Afganistano ir Pakistano pasienyje per susirėmimus žuvo 40 civilių gyventojų, kol paliaubos sustabdė smurtą, ketvirtadienį naujienų agentūrai AFP pranešė pietų Afganistano sveikatos apsaugos pareigūnas.

Afganistano ir Pakistano pasienio susirėmimai nusinešė 40 civilių gyvybių / Scanpix nuotr.

„Turime 170 sužeistųjų ir 40 žuvusiųjų, visi civiliai“, – kitą dieną po mirtinų susirėmimų sakė Spin Boldako visuomenės sveikatos direktorius Karimullah Zubair Agha.

Pakistanas ir Afganistanas trečiadienį susitarė dėl 48 valandų paliaubų.

Pakistanas kaltina Afganistaną ginkluotų grupuočių slėpimu, nors Talibano lyderiai šį kaltinimą atmeta. Pakistanas grumiasi su kovotojų išpuoliais, kurie padažnėjo nuo 2021 metų, kai Talibanas užgrobė valdžią Afganistane.

Anksčiau trečiadienį, prieš paskelbiant paliaubas, Pakistanas pranešė, kad jo pajėgos per naktines kovas nužudė dešimtis Afganistano saugumo pajėgų narių ir kovotojų. Susirėmimai sekmadienį buvo trumpam nutrūkę, po atitinkamų Saudo Arabijos ir Kataro prašymų.

Pakistano pajėgos teigė atrėmusios „neišprovokuotus“ išpuolius, tačiau neigė taikiusis į civilius gyventojus.

