2025-10-15 16:42
Pakistanas Kabului ir dar vienai Afganistano vietovei trečiadienį sudavė smūgių, anksčiau per naujus susirėmimus pasienyje žuvus dešimtims karių ir civilių, pranešė pakistaniečių saugumo šaltinis.

Pakistanas sudavė smūgių Afganistane, taip pat ir Kabule / Scanpix nuotr.

„Pakistanas surengė tikslius smūgius Kandaharo ir Kabulo provincijose“, – naujienų agentūrai AFP sakė saugumo šaltinis, turėdamas omenyje pietinę Afganistano provinciją, kuri buvo Afganistano Talibano lopšys, taip pat teritoriją aplink sostinę.

AFP žurnalistai kiek anksčiau pranešė, kad centriniame Kabule nugriaudėjo du sprogimai.

Talibano vyriausybės atstovas Zabihullah Mujahidas aiškino, kad sprogus naftos tanklaiviui ir generatoriui kilo gaisrai sostinėje.

AFP korespondentai matė, kaip miesto centre važiuoja greitosios pagalbos automobiliai.

