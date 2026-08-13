Agentūra: husiai prisiėmė atsakomybę už dronų smūgį Saudo Arabijos naftos perdirbimo gamyklai

„Karinis šaltinis patvirtino, kad Jemeno ginkluotosios pajėgos, pasitelkusios du dronus, smogė „Aramco“ naftos perdirbimo gamyklai Džizano regione ir, Dievo malonės dėka, pataikė tiksliai“, – pranešė „Saba“, turėdama omenyje husių pajėgas.
Agentūra pranešė, kad, pasak šaltinio, šis smūgis buvo atsakas į Saudo Arabijos įvykdytą „Jemeno oro erdvės ir šalies suvereniteto pažeidimą Sados ir Chadžos muchafazose“.
Pasak „Saba“, šaltinis taip pat pareiškė, kad husiai „ryžtingai atsakys į bet kokį šalies suvereniteto pažeidimą ar bet kokį prieš tautą nukreiptą agresijos aktą“.
Ilgą laiką išsilaikiusios paliaubos Jemeno pilietiniame kare tarp husių ir Saudo Arabijos remiamos bei tarptautiniu mastu pripažintos vyriausybės praėjusį mėnesį, regis, žlugo.
Jungtinių Tautų (JT) remiamas 2022 metų susitarimas žlugo, kai husiai, Iranui blokuojant Hormuzo sąsiaurį, paskelbė jūrų blokadą Saudo Arabijai, smogdami Saudo Arabijos tanklaiviams Raudonojoje jūroje ir karalystės naftos infrastruktūrai.
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