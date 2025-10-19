 Apklausa: dauguma vokiečių nepritaria šaukimo į kariuomenę loterijos principui

Apklausa: dauguma vokiečių nepritaria šaukimo į kariuomenę loterijos principui

2025-10-19 11:59
Živilė Aleškaitienė (DPA)

Dauguma vokiečių nepritaria idėjai pagal planuojamą naują įstatymą loterijos principu spręsti, kam teks atlikti karinę tarnybą, rodo apklausa.

Vokiečių kariai
Vokiečių kariai / E. Ovčarenko/ BNS nuotr.

Kanclerio Frydricho Merzo vyriausybė ketina sugrąžinti 2011 m. panaikintą karinę prievolę, kad būtų galima reaguoti į didėjančią Rusijos grėsmę ir sustiprinti Vokietijos kariuomenę (Bundesverą), atsižvelgiant į naujus NATO gynybos tikslus.

Laikraščio „Bild“ sekmadienio leidinyje paskelbta INSA instituto atlikta apklausa rodo, kad 60 proc. apklaustųjų mano, jog neteisinga taikyti loterijos sistemą sprendžiant, kas turėtų būti šaukiamas į kariuomenę.

Maždaug penktadalis apklaustųjų mano, kad loterija būtų teisingas sprendimas. Apie 11 proc. respondentų teigė, kad jiems nerūpi, kaip tai bus reguliuojama, o 8 proc. neatsakė į klausimą.

Gynybos ministras Borisas Pistorius laikraščiui „Bild“ sakė, kad sprendimą dėl to, kaip plėsti kariuomenės gretas, dabar turi priimti parlamentas.

Pasak jo, savanoriškos tarnybos modelis turėtų išlikti kuo ilgiau.

Masinis šaukimas į kariuomenę Vokietijoje būtų pastebėtas Kremliuje, sakė jis laikraščiui, apibūdindamas tai kaip tam tikrą „atgrasymo priemonę“ prieš Rusiją.

Alio
Kokios loterijos? Visi turi atlikti pareigą Tėvynei. Pakaks iš ES vyrų daryti pride paradų gaidžius.
