Kariuomenės vadas: Vokietijoje bus suformuoti šeši dronų kamikadzių padaliniai

„Sąžiningos konkurencijos sąlygomis pradėjome bandymus ir siekiame, kad iki 2027 m. pradėtų veikti pirmoji vidutinio nuotolio baterija, o iki 2029 m. – dar penkios“, – antradienį Berlyne vykusio renginio metu sakė jis.
Vokietijos kariuomenė – Bundesveras – išbando vadinamąją klaidžiojančią ginkluotę (angl. loitering munition), kuri gali sklandyti virš mūšio lauko ir smogti, kai tik aptinkamas taikinys.
Ch. Freudingas paskelbė planus iki 2029 m. sukurti maždaug kuopos dydžio bateriją, kurioje bus nuo 60 iki 150 karių, ir kuri bus aprūpinta naujomis ilgojo nuotolio ginklų sistemomis. Tarp kitų naujovių yra projektai, skirti apsaugoti visos šalies karines bazes nuo dronų atakų.
Generolas leitenantas – aukščiausio rango Vokietijos kariuomenės karininkas – pristatė ateities mūšio lauko viziją: tai bus į tinklą sujungta, duomenimis pagrįsta, asimetrinė, skaidri ir dirbtinio intelekto formuojama erdvė. Jo teigimu, duomenys – tai „praktiškai karo amunicija“.
Jis sakė, kad tikslas yra išlaikyti apsauginį skydą, įsiskverbiant į priešo teritoriją, visose srityse įveikiant priešininkus koordinuotais puolimais ir vykdant labai dinamiškas kovines operacijas.
Planuodamas pasirengimą ir galimas Rusijos grėsmes, Ch. Freudingas nurodė atlikti Bundesvero ir priešo pajėgumų laikotarpiu iki 2029 m. vertinimą, kurio rezultatai turėtų būti žinomi jau kitų metų pradžioje.
Jis už uždarų durų išreiškė nusivylimą dėl lėtos pažangos įgyvendinant kelių milijardų eurų vertės skaitmeninių ryšių projektą (D-LBO) ir įspėjo, kad tai gali turėti didelės įtakos padalinio pasirengimui.
Anot Ch. Freudingo, po šiuo metu vykstančių bandymų gruodžio mėnesį turi būti priimtas sprendimas, kaip skaitmeninių ryšių technologijų integravimą į ginklų sistemas ir transporto priemones suderinti su kariniais pirkimais.
