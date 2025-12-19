Pasak vieno „Ateš“ agento iš Rusijos ginkluotųjų pajėgų 247-ojo oro puolimo pulko, dalinyje susiformavo grupė karių, kurie kas mėnesį vadui grynaisiais perduoda 50 tūkst. rublių (apie 530 eurų). Mainais už tai jie nesiunčiami į fronto liniją, laikomi štabo būstinėje arba jiems priskiriamos fiktyvios vidinės pareigos, o dokumentuose vis tiek būna pažymėta, kad jie „atlieka kovines pareigas“. Tokiu būdu jie gauna visus mokėjimus, statusus ir premijas, nors iš tikrųjų jų net nėra fronte.
Tų kariškių, kurie nemoka pinigų, padėtis yra visiškai kitokia: jie siunčiami dalyvauti puolamosiose operacijose neatsižvelgiant į jų būklę – su sužalojimais, po smegenų sukrėtimų, be poilsio ir be rotacijų. Vadai aiškiai pabrėžia: „Sumokėjai – lieki. Nesumokėjai – kovoji.“ „Ateš“ nurodė, kad didelių nuostolių fone tai laikoma teisės nenumirti pirkimu.
„Dalinyje tai nebėra slepiama. „Ypatingieji“ yra iškart pastebimi: jie miega viduje, atskirai valgo, jų vardai ir pavardės įtraukiami į kovų sąrašus, nors niekas nėra matęs jų pozicijose. Ši apgaulė kursto neapykantą ir atskirtį, griauna discipliną ir visiškai sunaikina pasitikėjimą vadovybe. Žmonės rizikuoja savo gyvybėmis, o tuo pat metu kažkas kitas tiesiog susimoka ir ramiai gyvena“, – teigė „Ateš“.